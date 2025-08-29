Zaloguj się lub Zarejestruj

Nadchodzi najlepszy film science fiction 2025 roku? 100% krytyków poleca

Radosław Krajewski
2025/08/29 10:00
0
0

Pojawił się nowy zwiastun oraz plakat produkcji.

Yorgos Lanthimos, twórca nagradzanych produkcji Biedne istoty i Rodzaje życzliwości, zaprezentował swój najnowszy film. Bugonia to nietypowe połączenie science fiction i komediodramatu, stawiającego nacisk na satyrę społeczną, które już teraz budzi ogromne zainteresowanie wśród widzów i krytyków. Produkcja trafiła do konkursu głównego na Festiwalu Filmowym w Wenecji, a wraz z festiwalową premierą światło dzienne ujrzał nowy zwiastun oraz plakat promujący film.

Bugonia

Bugonia – 100% pozytywnych recenzji nowego filmu science fiction

Scenariusz napisał Will Tracy, autor Menu. Historia opowiada o dwóch młodych mężczyznach opętanych teoriami spiskowymi, którzy porywają charyzmatyczną prezes wielkiej korporacji. Bohaterowie są przekonani, że kobieta w rzeczywistości jest kosmitką planującą zniszczenie Ziemi.

Bugonia jest anglojęzycznym remakiem kultowego południowokoreańskiego filmu Save the Green Planet! z 2003 roku w reżyserii Janga Joon-hwana. Oryginał zyskał status dzieła kultowego dzięki nietypowemu połączeniu gatunków i przewrotnej fabule, a Lanthimos znany z upodobania do ekscentrycznych i niepokojących opowieści wydaje się idealnym twórcą, by przenieść tę historię na grunt zachodniego kina.

Oprócz zwiastuna i plakatu, które zobaczycie na samym dole, do sieci trafiły również pierwsze recenzje. W serwisie Rotten Tomatoes aż 100% krytyków poleca Bugonię. Poniżej znajdziecie cytaty z wybranych opinii.

W Bugonii obecna jest duża dawka makabrycznej zabawy, charakterystycznej dla wcześniejszych dzieł Lanthimosa. Jednak osadzenie fabuły w koszmarnej rzeczywistości nadaje jej bezpośredniości, która napędza narrację - Screen International.

Ta szalona komedio-dramatyczna opowieść bez wątpienia zadowoli fanów ekscentrycznego spojrzenia Lanthimosa na otaczający nas świat - Radio Times.

W pewnym sensie wygląda to tak, jakby Lanthimos działał jednocześnie automatycznie i na pełnych obrotach, dostarczając widzom kolejne zabawne transgresje, ponieważ on sam i jego główna aktorka czerpią z tego ogromną radość. Z drugiej strony, nawet nadmiar Lanthimosa wciąż potrafi być ekscytujący - TheWrap.

Reżyser w mistrzowski sposób wyciska maksimum napięcia komediowego. Stone i Plemons okazują się idealnymi wspólnikami, prezentując starannie wyważone role, w których naprzemiennie wcielają się w bohaterów i złoczyńców, nigdy jednak nie tracąc całkowicie sympatii widza ani nie zdobywając jej w pełni - Daily Telegraph.

Choć Emma Stone jest znakomita, to Jesse Plemons daje najbardziej niezwykły występ w całym filmie - Variety.

Płótno może być niewielkie, lecz Lanthimos wypełnia je z rozmachem, traktując pozornie ograniczony materiał jak projekt realizowany z rozmachem dużego studia - IndieWire.

Bugonia nie jest najlepszym dziełem Lanthimosa, ale prezentuje się spektakularnie dzięki niezwykłemu bogactwu wizualnemu, krystalicznej ostrości obrazu oraz intensywnym, rażącym oczy kolorom uchwyconym przez Ryana w formacie VistaVision - The Hollywood Reporter.

Dla mnie Bugonia nie ma pomysłowości i elegancji poprzedniego filmu Lanthimosa Rodzaje życzliwości, ani emocjonalnej szczodrości i śmiałości jego steampunkowej fantazji Biedne istoty. To kolczasty, drażliwy, szklarniowy kwiat - Guardian.

GramTV przedstawia:

Premiera filmu Bugonia odbędzie się w wybranych kinach 24 października w ramach limitowanej dystrybucji. Szeroka premiera zaplanowana jest na 31 października. W Polsce film trafi do kin dopiero 14 listopada.

Bugonia
Źródło:https://sffgazette.com/sci_fi/movies/bugonia-trailer-sees-emma-stone-reunite-with-poor-things-director-yorgos-lanthimos-for-wild-new-sci-fi-movie-a9167

