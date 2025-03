Gaming Factory potrzebuje więcej czasu na szlif. JDM: Japanese Drift Master opóźnione do maja

JDM: Japanese Drift Master zalicza opóźnienie na kilka tygodni przed planowaną premierą. Początkowo gra miała ujrzeć światło dzienne 26 marca . Twórcy ze studia Gaming Factory potrzebują jednak więcej czasu i informują, że pozwoli im to udoskonalić każdy szczegół, by "dostarczyć grę, która spełni, a nawet przekroczy oczekiwania graczy".

Od samego początku naszą zasadą przewodnią była jakość. Każdy drift, każde auto, każda droga została starannie zaprojektowana, aby zapewnić jak najbardziej immersyjne doświadczenie otwartego świata driftu. Po dokładnym zastanowieniu uznaliśmy, że dodatkowy czas na ostatnie szlify to najlepsza decyzja, by dostarczyć grę, która nie tylko spełni, ale i przekroczy oczekiwania. Jesteśmy pewni, że pozwoli nam to dopracować każdy szczegół i zapewnić płynne oraz niezapomniane wrażenia już od dnia premiery. Wsparcie, opinie i entuzjazm naszej społeczności są dla nas nieocenione, dlatego nieustannie dążymy do stworzenia najlepszej wersji JDM: Japanese Drift Master.

Przypomnijmy, że polska gra zabierze graczy w podróż po otwartym świecie inspirowanym Japonią. Znajdziemy w niej ponad 250 km dróg, fabułę inspirowaną mangami oraz licencjonowane, tuningowane samochody od marek takich jak Nissan, Mazda, Subaru i Honda. Twórcy zapowiadają, że dołączą kolejne marki.

JDM: Japanese Drift Master powstaje na silniku Unreal Engine 5, oferując imponującą grafikę, stanowiącą zauważalny krok naprzód w porównaniu do prologu JDM: Rise of the Scorpion, który został usunięty z dystrybucji w lutym.