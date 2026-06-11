Po 12 latach ta zapomniana komedia akcji może w końcu wrócić w kontynuacji. Jest pomysł, są gwiazdy

Po latach plotek i nieudanych prób Sony ponownie rozwija kolejną odsłonę serii Jump Street. Na ekran mają wrócić Jonah Hill, Channing Tatum i Ice Cube.

Wygląda na to, że seria Jump Street może doczekać się kolejnej odsłony. Według informacji podanych przez branżowy magazyn Variety trwają prace nad filmem 24 Jump Street, w którym mają powrócić Jonah Hill, Channing Tatum oraz Ice Cube.

21 Jump Street powróci w nowym filmie

Pierwsza część, 21 Jump Street, zadebiutowała w 2012 roku i okazała się sporym sukcesem kasowym, zarabiając ponad 200 milionów dolarów na całym świecie. Dwa lata później do kin trafił sequel, 22 Jump Street, który poradził sobie jeszcze lepiej, osiągając wynik 331 milionów dolarów. Warto dodać, że seria powstała na bazie serialu z lat 80 z udziałem Johny’ego Deppa.