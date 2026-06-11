Po 12 latach ta zapomniana komedia akcji może w końcu wrócić w kontynuacji. Jest pomysł, są gwiazdy

Po latach plotek i nieudanych prób Sony ponownie rozwija kolejną odsłonę serii Jump Street. Na ekran mają wrócić Jonah Hill, Channing Tatum i Ice Cube.
Wygląda na to, że seria Jump Street może doczekać się kolejnej odsłony. Według informacji podanych przez branżowy magazyn Variety trwają prace nad filmem 24 Jump Street, w którym mają powrócić Jonah Hill, Channing Tatum oraz Ice Cube.
21 Jump Street powróci w nowym filmie
Pierwsza część, 21 Jump Street, zadebiutowała w 2012 roku i okazała się sporym sukcesem kasowym, zarabiając ponad 200 milionów dolarów na całym świecie. Dwa lata później do kin trafił sequel, 22 Jump Street, który poradził sobie jeszcze lepiej, osiągając wynik 331 milionów dolarów. Warto dodać, że seria powstała na bazie serialu z lat 80 z udziałem Johny’ego Deppa.
Choć od premiery ostatniej części minęło już 12 lat, Sony najwyraźniej nie porzuciło pomysłu na kontynuację. Za reżyserię ma odpowiadać Rodney Rothman, współtwórca animacji Spider-Man: Uniwersum. Scenariusz przygotowali Rothman, Jonah Hill oraz Meghan Malloy. Nie powrócą natomiast reżyserzy dwóch poprzednich filmów, Phil Lord i Christopher Miller. Duet ma ograniczyć się wyłącznie do roli producentów.
GramTV przedstawia:
Co ciekawe, trzecia część serii znajduje się w różnej fazie rozwoju już od 2016 roku. Przez pewien czas planowano realizację projektu 23 Jump Street, który miał połączyć świat agentów z Jump Street z uniwersum Men in Black. Channing Tatum określał nawet tamten scenariusz jako najlepszy, jaki kiedykolwiek czytał dla trzeciej części filmu. Ostatecznie crossover nigdy nie doczekał się realizacji.
Filmy z Hillem i Tatumem zdobyły grono fanów dzięki swojej autoironicznej formule i świetnej chemii między głównymi aktorami. Dziś jednak trudno powiedzieć, czy marka Jump Street wciąż ma siłę przyciągnąć tłumy do kin.
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