Jeden z najlepszych thrillerów science fiction dekady może w końcu dostać sequel

Długo musieliśmy czekać na nowe informacje o tej wyczekiwanej kontynuacji.
Wyróżnić się na tle wielu premier horrorów to nie lada sztuka. A zrobić to bazując na oklepanym materiale – to jeszcze większa zasługa. Jednym z takich filmów był Niewidzialny człowiek (The Invisible Man) z 2020 roku — mroczny, inteligentny thriller science fiction, który na nowo zdefiniował klasyczny potworny mitologiczny motyw studia Universal. Minęło pięć lat od premiery i choć fani od dawna proszą o kontynuację, dopiero teraz pojawiły się obiecujące wieści o sequelu.
Niewidzialny człowiek – prace nad historią sequela trwają
W rozmowie ze ScreenRant Elizabeth Moss, gwiazda filmu, potwierdziła, że prace nad kontynuacją wciąż trwają — i że zespół nie chce się spieszyć.
Chciałabym. Wciąż go chcemy, więc wciąż nad nim pracujemy – powiedziała Moss.
Aktorka przyznała, że Universal i Blumhouse celowo zwlekają, bo chcą, by ewentualny sequel był godny oryginału:
Film był dostępny przez dwa tygodnie przed pandemią COVID-19 i zarobił setki milionów dolarów. Moglibyśmy po prostu wypuścić sequel, wrzucić go na platformę streamingową i na tym poprzestać. Ale jestem bardzo wdzięczna Universal i Blumowi, że tego nie zrobili. Chcą, żeby to naprawdę było coś wartego uwagi.
Aktorka dodała:
Naprawdę chcemy mieć pewność, że jeśli zrobimy sequel, będzie on godny i równie dobry, jeśli nie lepszy. To właśnie nas trochę spowalnia.
Pierwszy Niewidzialny człowiek okazał się ogromnym sukcesem. Mimo że jego pokaz kinowy brutalnie przerwała pandemia, film zarobił 144 miliony dolarów i zdobył świetne recenzje: 92% pozytywnych ocen krytyków i 88% widzów na Rotten Tomatoes.
Teraz, pięć lat później, wygląda na to, że powrót jednej z najlepszych historii grozy dekady może być bliżej, niż sądziliśmy. A jeśli Elizabeth Moss ma rację, to sequel filmu powstanie i będzie równie dobry, co oryginał.
