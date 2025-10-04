Jeden z najlepszych thrillerów science fiction dekady może w końcu dostać sequel

Wyróżnić się na tle wielu premier horrorów to nie lada sztuka. A zrobić to bazując na oklepanym materiale – to jeszcze większa zasługa. Jednym z takich filmów był Niewidzialny człowiek (The Invisible Man) z 2020 roku — mroczny, inteligentny thriller science fiction, który na nowo zdefiniował klasyczny potworny mitologiczny motyw studia Universal. Minęło pięć lat od premiery i choć fani od dawna proszą o kontynuację, dopiero teraz pojawiły się obiecujące wieści o sequelu.

Niewidzialny człowiek – prace nad historią sequela trwają

W rozmowie ze ScreenRant Elizabeth Moss, gwiazda filmu, potwierdziła, że prace nad kontynuacją wciąż trwają — i że zespół nie chce się spieszyć.