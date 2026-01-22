Zaloguj się lub Zarejestruj

Jan Paweł powraca. Pierwsze kadry z 3. sezonu 1670

Maciej Petryszyn
2026/01/22 12:20
Serial 1670 okazał się sporym zaskoczeniem. Produkcja, którą można porównać do The Office, ale z akcją osadzoną w realiach szlacheckiej Polski, szturmem podbiła serca i ekrany widzów.

W efekcie za nami już dwa sezony. Niemniej to jeszcze nie koniec, bo Maciej Buchwald i Kordian Kądziela szykują już dla nas sezon 3.

Jan Paweł na pierwszych kadrach z 3. sezonu 1670

Już w kwietniu ubiegłego roku Netflix oficjalnie potwierdził, iż 3. sezon powstanie. Jednocześnie przedstawiciele platformy wspomnieli o premierze w 2026 roku, nie podając jednak konkretnego terminu. Teraz, dziewięć miesięcy później, po raz kolejny usłyszeliśmy o kolejnej odsłonie 1670. I nie, daty jego premiery nadal nie znamy, gdyż ujawniona ma ona zostać dopiero za jakiś czas.

Stan dróg w Adamczysze nie ułatwia pracy posłańcom, ale na pewno jeszcze podzielimy się datą premiery – zapewnia sam Netflix.

Zamiast tego otrzymaliśmy dwa pierwsze ujęcia z nadchodzących odcinków. Na jednym z nich widzimy Jana Pawła (w tej roli Bartłomiej Topa), trzymającego ludzika zrobionego z kasztanów. Szlachcic wygląda jednak inaczej i zamiast zwyczajowego stroju ma na sobie perukę oraz bardzo mocny makijaż Na drugim zaś główny bohater wraz z córką Anielą (Martyna Byczkowska) najwyraźniej odwiedzają posiadłość magnata lub kogoś o równie wysokim statusie społecznym. Świadczy o tym nie tylko obecność postaci na dziedzińcu, ale również odświętne kostiumy, w jakie są ubrane.

Co cieszy chłopa bardziej niż ziemniaki? Pierwsze kadry z trzeciego sezonu 1670 – możemy wyczytać w opisie postu.

Pierwszy sezon 1670 ukazał się w połowie grudnia 2023. Serial opowiada o losach zdziwaczałego wiejskiego szlachcica, Jana Pawła Adamczewskiego, który współrządzi wsią Adamczycha wraz ze znienawidzonym przez siebie Andrzejem Pobreżą. Ogromnym marzeniem głównego bohatera, jak sam wielokrotnie mówi, jest zostać najsłynniejszym Janem Pawłem w historii Polski. We wrześniu 2025 swoją premierę miał drugi sezon produkcji, który w Gram.pl otrzymał ocenę 8,0.

Tagi:

Popkultura
zapowiedź
serial
Netflix
polski serial
nowy sezon
kadr z filmu
3. sezon
1670
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
Grze
Gramowicz
Wczoraj 13:45

W sumie nie ma się co śmiać.

Jeden historyk z brodą, mający kanał na YT i specjalizujący się w średniowieczu twierdzi, że 90% Polaków pochodzi z chłopstwa...

Więc statystycznie, wszyscy jesteśmy symulacją, bo jak się uderzymy w palec, to Jana Pawła nie boli...




