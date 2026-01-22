Jan Paweł powraca. Pierwsze kadry z 3. sezonu 1670

Serial 1670 okazał się sporym zaskoczeniem. Produkcja, którą można porównać do The Office, ale z akcją osadzoną w realiach szlacheckiej Polski, szturmem podbiła serca i ekrany widzów.

W efekcie za nami już dwa sezony. Niemniej to jeszcze nie koniec, bo Maciej Buchwald i Kordian Kądziela szykują już dla nas sezon 3.

Jan Paweł na pierwszych kadrach z 3. sezonu 1670

Już w kwietniu ubiegłego roku Netflix oficjalnie potwierdził, iż 3. sezon powstanie. Jednocześnie przedstawiciele platformy wspomnieli o premierze w 2026 roku, nie podając jednak konkretnego terminu. Teraz, dziewięć miesięcy później, po raz kolejny usłyszeliśmy o kolejnej odsłonie 1670. I nie, daty jego premiery nadal nie znamy, gdyż ujawniona ma ona zostać dopiero za jakiś czas.