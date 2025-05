James Gunn chwali się zdjęciem jednej postaci z nadchodzącego Supermana. Czy przypomina komiksową wersję?

Wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy dla pana Terrifica, który od dawna jest jedną z moich ulubionych postaci. To była przyjemność po raz pierwszy przenieść go na duży ekran z moim kumplem Edi Gathegim.

Michael Holt, czyli Mister Terrific, po raz pierwszy pojawił się na kartach komiksu The Spectre #54, wydanego 30 kwietnia 1997 roku. Stworzony przez Johna Ostrandera i Toma Mandrake’a, Holt to olimpijczyk, miliarder, geniusz naukowy i wynalazca, który po osobistej tragedii odnalazł nowy cel dzięki inspiracji od samego Spectre’a – ducha zemsty DC. Jego motto, „uczciwa gra”, to nawiązanie do jego poprzednika z czasów Złotej Ery – Terry’ego Sloane’a.

W filmie Superman Mister Terrific pojawi się obok innych bohaterów z drużyny The Terrifics: Metamorpho (Anthony Carrigan), Guy Gardner z Korpusu Zielonych Latarni (Nathan Fillion) oraz Hawkgirl (Isabela Merced). Cała grupa wydaje się być powiązana z korporacją Stagg Industries.