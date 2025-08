James Cameron nakręci film o bombie atomowej w 3D. „Chcę pokazać, jak to naprawdę wyglądało”

Reżyser planuje wykorzystać technologię 3D, by stworzyć jak najbardziej realistyczne doświadczenie dla widza.

Chcę pokazać, jak to naprawdę wyglądało. Żebyś po prostu tam był. Żebyś był świadkiem historii, świadkiem tego, co naprawdę się wydarzyło, i możemy to zrobić. Nakręcę to w 3D, jeśli będzie trzeba. Chcę, żeby to było jak najbardziej realne. Wiesz, sam nie wiem, dokąd mnie to zaprowadzi. W pewnym sensie boję się tego filmu.