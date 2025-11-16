James Bond 26 pobije 30-letni rekord serii o 007. I to raczej dobra wiadomość

Choć 26. film o przygodach Jamesa Bonda jest wciąż na etapie przygotowań, a steruje tym procesem w Amazon MGM, wszystko wskazuje na to, że nadchodząca odsłona pobije jeden z najstarszych rekordów w historii agenta 007. Od odejścia Daniela Craiga i przejęcia pełnej kontroli kreatywnej przez Amazon seria przeszła duże turbulencje, zwłaszcza po finale Nie czas umierać, w którym Bond został uśmiercony.

Długa przerwa między filmami może wyjść serii na dobre

Od premiery Nie czas umierać minęły już cztery lata, a prace nad nowym filmem stoją w miejscu. Choć reżyserem Bonda 26 jest Denis Villeneuve, a scenariusz pisze Stephen Knight, projekt nadal nie ma gotowej historii ani nowego odtwórcy roli agenta 007. To oznacza, że film niemal na pewno pobije dotychczasowy rekord przerwy między odsłonami – sześć lat i cztery miesiące, jakie minęły od Licencji na zabijanie do GoldenEye.