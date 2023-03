Jakich postaci zabraknie w Avengers 5? Scenarzysta podaje konkretnych bohaterów

Już za dwa lata do kin trafi kolejna odsłona Avengersów, w której dojdzie do wielkiego pojedynku z Kangami, którzy zostali wprowadzi do uniwersum w Ant-Man i Osa: Kwantomania. Wcześniej pojawiły się plotki, według których jedna z ważniejszych postaci ma zginąć w Avengers: The Kang Dynasty. Teraz scenarzysta widowiska, Jeff Loveness, ujawnił kilka nowych informacji o piątej części serii, w tym potwierdził, jakich bohaterów zobaczymy na dużym ekranie.

Fantastyczna Czwórka i Blade nie staną do pojedynku z Kangiem

W rozmowie z serwisem Polygon Loveness zasugerował, że oprócz tak podstawowych bohaterów, jak Thor, Ant-Man oraz Spider-Man, zobaczymy również Daredevila, Hawkeye’a oraz Moon Knighta. Nie zabraknie także Yeleny granej przez Florence Pugh, a także Shuri, czyli nowej Czarnej Pantery.