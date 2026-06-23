Był aktorem, stał się skórką. Nicolas Cage trafia do Call of Duty

Laureat Oscara i kultowy aktor dołącza do Call of Duty: Black Ops 7 jako grywalna postać.

Jeszcze kilkanaście lat temu trudno byłoby sobie wyobrazić, że gwiazdy Hollywood zaczną regularnie pojawiać się w popularnych strzelankach sieciowych. Dziś jest to już niemal norma. Najnowszym przykładem jest Nicolas Cage, który dołącza do Call of Duty: Black Ops 7. Nicolas Cage w Call of Duty: Black Ops 7 Twórcy potwierdzili, że aktor będzie jedną z głównych atrakcji aktualizacji czwartego sezonu, która wystartuje 25 czerwca w ramach nowego wydarzenia. Co ciekawe, nie będzie to współpraca związana z żadnym konkretnym filmem. W przeciwieństwie do wielu wcześniejszych crossoverów, Activision nie sięga po bohatera znanego z kina. Zamiast tego gracze otrzymają po prostu postać o nazwie Nick Cage, wzorowanego bezpośrednio na samym aktorze.

Nicolas Cage będzie dostępny w ramach płatnej ścieżki wydarzenia. Oprócz samej postaci gracze odblokują także specjalne skórki, animacje eliminacji, schematy broni oraz kosmetyczne dodatki inspirowane filmową karierą aktora. Nawet darmowa część wydarzenia zawiera odniesienia do Cage'a. Wśród nagród znajdzie się między innymi zawieszka nawiązująca do słynnej historii o zakupie przez aktora szkieletu dinozaura za czasów jego największej popularności. To kolejny sygnał, że seria próbuje znaleźć złoty środek między widowiskowymi współpracami a zachowaniem własnej tożsamości. W ostatnich latach część graczy coraz głośniej krytykowała Call of Duty za absurdalne crossovery, które coraz bardziej oddalały serię od militarnego klimatu. Szczególne kontrowersje wzbudzały pakiety inspirowane postaciami z kreskówek czy popkultury, które dla wielu fanów burzyły immersję.

GramTV przedstawia:

W przypadku Nicolasa Cage'a sytuacja wygląda jednak nieco inaczej. Aktor od lat kojarzony jest z filmami akcji, ekscentrycznymi rolami i nieprzewidywalnymi kreacjami, dlatego jego obecność w świecie Call of Duty wydaje się zaskakująco naturalna. Choć Cage przyciąga dziś uwagę mediów, nie jest pierwszą znaną osobą, która pojawiła się w serii. Na przestrzeni lat w grach z cyklu występowali między innymi Jason Statham, Idris Elba, Gary Oldman, Kit Harington, Jeff Goldblum, David Tennant, Ray Liotta, John Malkovich, Jon Bernthal czy Helena Bonham Carter. Szczególnie tryb Zombie wielokrotnie stawał się miejscem nietypowych gościnnych występów. Czwarty sezon w Call of Duty: Black Ops 7 wystartuje 25 czerwca.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









