Jak według was wygląda relacja gracza z dziewczyną? Posłuchajcie utworu "Potylica" od Łydki Grubasa

Jest śmiesznie, energicznie i bardzo gamingowo. Czy utwór “Potylica” zespołu Łydka Grubasa odzwierciedla klasyczną relację gracza z dziewczyną?

Łydka Grubasa to olsztyński zespół muzyczny, który od ponad 20 lat aktywnie działa na scenie rockowej i to nie tylko w Polsce. Muzycy dopiero co wydali kolejny album zatytułowany “BEKALOG” i co ciekawe, na jego trackliście pojawił się utwór “Potylica”, który w bardzo zabawny sposób nawiązuje do dość stereotypowej relacji gracza z dziewczyną. Gamingowy utwór Łydki Grubasa “Potylica” zaczyna się tak jak przystało na gamingowy utwór. Ciężką gitarę i mocną perkusję uzupełniają dźwięki rodem z retro gierek. Gdy tylko intro się zakończy, wówczas zaczyna się prawdziwa jazda w akompaniamencie radosnej, skocznej melodii. Nie będę wam spoilerował całego utworu, ale niech was przekona choćby ten fragment:

Zamiast bawić się cyckami, to ty wolisz z potworami, gdy podchodzę bez ubrania, to ty krzyczysz nie zasłaniaj! Brzmi stereotypowo? Tak, a będzie tego więcej! Wszystko to podane w bardzo fajny, prześmiewczy sposób. To jak to jest z wami gracze? Czy u was relacja z dziewczyną wygląda podobnie jak w utworze “Potylica”? A może to dziewczyny mają taką relację z mało gamingowym chłopakiem? Posłuchajcie i dajcie znać w komentarzu! Łydka Grubasa rozpoczęła swoją działalność już w 2002 roku. Zespół ma na swoim koncie sześć albumów studyjnych, a także występy na wielu dużych festiwalach, wliczając w to kilkukrotnie dużą scenę Pol’and’Rock, czyli największego wydarzenia muzycznego w Polsce. Olsztyński rock band grywa także za granicą, np. w Ruminii, Holandii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Czechach, na Słowacji czy choćby w Niemczech. Co więcej, Łydka Grubasa zdobyła także nagrodę Złotego Bączka oraz podwójną platynę za singiel “Rapapara”.

GramTV przedstawia:

W 2025 roku zespół wydał album “BEKALOG” i jak piszą o nim sami twórcy: Tworząc tę płytę chcieliśmy zrobić coś świeżego i dającego Łydce nową jakość. Serca i mózgi grzały się srogo, ale teraz wiemy i słyszymy, jak bardzo było warto! Nagrania zarejestrowaliśmy w studio Custom 34, pod czujnym okiem Piotra Łukaszewskiego. Współpraca ta okazała się dla nas niesamowitym doświadczeniem muzycznym, a jej efektem jest album, który jest najlepszą rzeczą, którą do tej pory stworzyliśmy. W części kawałków wsparła nas - znana z naszych koncertów - sekcja dęta. Czekaliście na to? No to - odpalajcie i słuchajcie! Grajmy razem, słuchajmy razem, bądźmy razem! Pełna lista utworów znajdujących się na albumie “BEKALOG”: Homo Patus (W.S.I.Z.M.N.A.)

Potylica

Mikropłatności

Leżysz Chamie na tapczanie

Kolejka

Alkołak

Zabijmy Dziadów

El Manko

Eine Kleine Bęc Mashine

Cebuleńka

Cały Wszedł

Pieskie Życie