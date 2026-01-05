W jaki sposób twórcy Clair Obscur: Expedition 33 chcą wykorzystać presję po gigantycznym sukcesie gry?

Wiedzą, że oczekiwania będą wielkie, ale chcą przy kolejnej grze pracować w podobny sposób.
Już wcześniej informowaliśmy, że twórcy Clair Obscur: Expedition 33 w niedawnym wywiadzie podkreślali, iż w kolejnej grze nie chcą zwiększać skali rozgrywki ani gwałtownie rozbudowywać zespołu. Teraz Sandfall Interactive ponownie zabiera głos i doprecyzowuje kierunki, jakie studio zamierza obrać przy następnym projekcie, jasno dając do zrozumienia, że sukces debiutu nie zmieni ich filozofii.
Clair Obscur: Expedition 33 – twórcy odczuwają presję po gigantycznym sukcesie gry
Clair Obscur: Expedition 33, wydane w kwietniu ubiegłego roku, okazało się jednym z największych hitów 2025 roku. Gra zdobyła liczne nagrody branżowe i w ciągu pierwszych sześciu miesięcy sprzedała się w nakładzie 5 milionów egzemplarzy. Francuskie studio potwierdziło już, że rozpoczęło wstępne prace nad kolejnym tytułem, choć na razie szczegóły pozostają tajemnicą.
W rozmowie z magazynem Edge współzałożyciel i dyrektor operacyjny Sandfall, François Meurisse, przyznał, że po tak dużym sukcesie zespół odczuwa „pewną presję”, ale nie zamierza pozwolić, by wpłynęła ona na kreatywne decyzje. Główna scenarzystka Jennifer Svedberg-Yen podkreśliła z kolei, że studio chce nadal kierować się własnym gustem i wizją, nawet jeśli oznacza to ryzyko niezadowolenia części odbiorców.
“Musimy zaufać naszym instynktom i nadal wierzyć wizji stojącej za studiem” – podkreśliła Svedberg-Yen, zaznaczając, że próby zadowolenia wszystkich często prowadzą do utraty tożsamości projektu.
Sandfall sygnalizuje również, że kolejna gra prawdopodobnie pozostanie osadzona w uniwersum Clair Obscur, które ma funkcjonować jako marka parasolowa dla różnych historii. Studio nie planuje dużej ekspansji zespołu, wierząc, że obecny skład ma „idealny rozmiar” do tworzenia ambitnych, artystycznych RPG-ów. Wszystko wskazuje na to, że następny projekt będzie rozwijany w podobnym tempie jak Expedition 33, a jego premiera może przypaść dopiero na kolejną generację konsol.
