W jaki sposób twórcy Clair Obscur: Expedition 33 chcą wykorzystać presję po gigantycznym sukcesie gry?

Wiedzą, że oczekiwania będą wielkie, ale chcą przy kolejnej grze pracować w podobny sposób.

Już wcześniej informowaliśmy, że twórcy Clair Obscur: Expedition 33 w niedawnym wywiadzie podkreślali, iż w kolejnej grze nie chcą zwiększać skali rozgrywki ani gwałtownie rozbudowywać zespołu. Teraz Sandfall Interactive ponownie zabiera głos i doprecyzowuje kierunki, jakie studio zamierza obrać przy następnym projekcie, jasno dając do zrozumienia, że sukces debiutu nie zmieni ich filozofii.

Clair Obscur: Expedition 33 – twórcy odczuwają presję po gigantycznym sukcesie gry

Clair Obscur: Expedition 33, wydane w kwietniu ubiegłego roku, okazało się jednym z największych hitów 2025 roku. Gra zdobyła liczne nagrody branżowe i w ciągu pierwszych sześciu miesięcy sprzedała się w nakładzie 5 milionów egzemplarzy. Francuskie studio potwierdziło już, że rozpoczęło wstępne prace nad kolejnym tytułem, choć na razie szczegóły pozostają tajemnicą.