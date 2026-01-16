Zaloguj się lub Zarejestruj

Jak sprzedały się Wiedźmin 1 i 2? Prezes CD Projektu ujawnia liczby

Maciej Petryszyn
2026/01/16 14:20
0
0

O ile w Polsce CD Projekt RED ze swoim Wiedźminem znany był od dawna, tak w świadomości wielu graczy polska firma pojawiła się jako czołowy twórca dopiero przy okazji Dzikiego Gonu.

Wiedźmin 3 po dziś dzień pozostaje zresztą największym osiągnięciem polskiego gamedevu. Jak zatem na tle zwieńczenia trylogii Geralta wypadają sprzedażowo dwie poprzednie odsłony?

Wiedźmin 2: Zabójcy królów
Wiedźmin 2: Zabójcy królów

Wiedźmin 2 w czołówce najlepiej sprzedających się polskich gier w historii

Poniekąd dowiedzieliśmy się tego dzięki Michałowi Królowi z serwisu Graczpospolita. Ten w serwisie X opublikował listę najlepiej sprzedających się polskich gier w historii. Na samym szczycie znalazł się oczywiście Wiedźmin 3: Dziki Gon, który ponad dekadę od premiery rozszedł się w łącznej liczbie 60 milionów kopii. To prawdziwa przepaść względem innej produkcji CD Projekt RED, Cyberpunka 2077, który zajął 2. miejsce ze sprzedażą na poziomie 35 milionów sztuk.

W zestawieniu znajdziemy też dodatek do Cyberpunka, Widmo Wolności, który ukazał się dopiero trzy lata po premierze podstawowej wersji gry. Wobec tego i w związku z problemami technicznymi produkcji nic dziwnego, że DLC sprzedało się ponad 3 razy gorzej. Tak czy inaczej, gołym okiem było widać, że czegoś w tym zestawieniu brakuje. Dokładnie tak – nie było danych na temat dwóch pierwszych Wiedźminów.

GramTV przedstawia:

Niemniej lukę tę szybko uzupełnił prezes CD Projekt RED, Michał Nowakowski, który odpowiedział na wpis Króla. Dzięki temu wiemy, że Wiedźmin 2: Zabójcy Królów pod kątem zbytu ustępuje jedynie W3, CP2077 oraz hitowi Techlandu, jakim był Dying Light. Druga odsłona wiedźmińskiego znalazła swoich nabywców 15 milionów razy. Jeżeli zaś chodzi o oryginalnego Wiedźmina, to ta część wykręciła 2/3 tej liczby.

Lista najlepiej sprzedających się polskich gier w historii:

  1. Wiedźmin 3: Dziki Gon (2015) – 60 mln
  2. Cyberpunk 2077 (2020) – 35 mln
  3. Dying Light (2015) – 20 mln
  4. Wiedźmin 2: Zabójcy Królów (2011) – 15 mln
  5. Cyberpunk 2077: Widmo Wolności (2023) – 10 mln
  6. Green Hell (2019) – 10 mln
  7. Wiedźmin (2007) – 10 mln
  8. This War of Mine (2014) – 9 mln
  9. House Flipper (2018) – 8,5 mln
  10. Thief Simulator (2018) – 5,6 mln
  11. Dying Light 2: Stay Human (2022) – 5 mln
  12. Frostpunk (2018) – 5 mln

W obliczu tych danych zasadne wydaje się pytanie, czy Wiedźmin 4 będzie w stanie przebić część trzecią? Oczekiwania są ogromne i zdaje sobie z nich sprawę również sam CD Projekt, którego szeregi zasilił niedawno trzykrotny laureat prestiżowej nagrody Emmy. Niemniej na odpowiedź przyjdzie nam jeszcze poczekać, bo tytuł ten na pewno nie ujrzy światła dziennego przed 2027 rokiem.

Źródło:https://x.com/michalnowakow/status/2011086783757296045?s=20

Tagi:

News
CD Projekt RED
sprzedaż gier
Wiedźmin 2: Zabójcy Królów
Wiedźmin
Wiedźmin 2
sprzedaż
Michał Nowakowski
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112