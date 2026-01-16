Jak sprzedały się Wiedźmin 1 i 2? Prezes CD Projektu ujawnia liczby

O ile w Polsce CD Projekt RED ze swoim Wiedźminem znany był od dawna, tak w świadomości wielu graczy polska firma pojawiła się jako czołowy twórca dopiero przy okazji Dzikiego Gonu.

Poniekąd dowiedzieliśmy się tego dzięki Michałowi Królowi z serwisu Graczpospolita. Ten w serwisie X opublikował listę najlepiej sprzedających się polskich gier w historii. Na samym szczycie znalazł się oczywiście Wiedźmin 3: Dziki Gon, który ponad dekadę od premiery rozszedł się w łącznej liczbie 60 milionów kopii . To prawdziwa przepaść względem innej produkcji CD Projekt RED, Cyberpunka 2077, który zajął 2. miejsce ze sprzedażą na poziomie 35 milionów sztuk.

Wiedźmin 3 po dziś dzień pozostaje zresztą największym osiągnięciem polskiego gamedevu . Jak zatem na tle zwieńczenia trylogii Geralta wypadają sprzedażowo dwie poprzednie odsłony?

W zestawieniu znajdziemy też dodatek do Cyberpunka, Widmo Wolności, który ukazał się dopiero trzy lata po premierze podstawowej wersji gry. Wobec tego i w związku z problemami technicznymi produkcji nic dziwnego, że DLC sprzedało się ponad 3 razy gorzej . Tak czy inaczej, gołym okiem było widać, że czegoś w tym zestawieniu brakuje. Dokładnie tak – nie było danych na temat dwóch pierwszych Wiedźminów.

Niemniej lukę tę szybko uzupełnił prezes CD Projekt RED, Michał Nowakowski, który odpowiedział na wpis Króla. Dzięki temu wiemy, że Wiedźmin 2: Zabójcy Królów pod kątem zbytu ustępuje jedynie W3, CP2077 oraz hitowi Techlandu, jakim był Dying Light. Druga odsłona wiedźmińskiego znalazła swoich nabywców 15 milionów razy. Jeżeli zaś chodzi o oryginalnego Wiedźmina, to ta część wykręciła 2/3 tej liczby.

Lista najlepiej sprzedających się polskich gier w historii:

Wiedźmin 3: Dziki Gon (2015) – 60 mln Cyberpunk 2077 (2020) – 35 mln Dying Light (2015) – 20 mln Wiedźmin 2: Zabójcy Królów (2011) – 15 mln Cyberpunk 2077: Widmo Wolności (2023) – 10 mln Green Hell (2019) – 10 mln Wiedźmin (2007) – 10 mln This War of Mine (2014) – 9 mln House Flipper (2018) – 8,5 mln Thief Simulator (2018) – 5,6 mln Dying Light 2: Stay Human (2022) – 5 mln Frostpunk (2018) – 5 mln

W obliczu tych danych zasadne wydaje się pytanie, czy Wiedźmin 4 będzie w stanie przebić część trzecią? Oczekiwania są ogromne i zdaje sobie z nich sprawę również sam CD Projekt, którego szeregi zasilił niedawno trzykrotny laureat prestiżowej nagrody Emmy. Niemniej na odpowiedź przyjdzie nam jeszcze poczekać, bo tytuł ten na pewno nie ujrzy światła dziennego przed 2027 rokiem.