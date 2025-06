Jak Mission: Impossible – The Final Reckoning radzi sobie w kinach? To był jeden z najbardziej ryzykownych filmów

Nowa część kultowej serii z Tomem Cruise’em – Mission: Impossible – The Final Reckoning – może zapisać się w historii kina jako jedna z najbardziej ryzykownych inwestycji Hollywood. Film, którego produkcja pochłonęła od 300 do 400 milionów dolarów, ma spore problemy z wyjściem na finansową prostą. Czy to koniec tej słynnej serii filmów akcji?

Produkcja borykała się z licznymi problemami: część pierwsza – Dead Reckoning Part One – ucierpiała przez pandemię COVID-19, natomiast kontynuację dotknęły strajki scenarzystów i aktorów, co znacząco wydłużyło czas realizacji i zwiększyło koszty. Początkowo film nosił tytuł Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two, ale w październiku 2023 roku ogłoszono zmianę podtytułu, a nowy – The Final Reckoning – ujawniono w listopadzie 2024 roku. Te kosmetyczne zabiegi w niczym nie pomogły. Warto dodać, że dwa filmy mają bardzo długi czas trwania, co także mogło stanowić utrudnienie dla widowni.