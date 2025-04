Bez przerwy się nie obędzie. Mission: Impossible - The Final Reckoning z oficjalnym czasem trwania

Jest to zdecydowanie najdłuższy film z serii.

Nadchodzi wielka premiera Mission: Impossible — The Final Reckoning. Ostatnia część serii z Tomem Cruisem zadebiutuje w kinach już za miesiąc. W ostatnich dniach w sieci pojawiły się plotki dotyczące czasu trwania filmu, które zostały oficjalnie ucięte przez Paramount Pictures. Wytwórnia podała oficjalny metraż produkcji, który jest najdłuższym z całej serii.

Mission: Impossible — The Final Reckoning z oficjalnym czasem trwania filmu

Mission: Impossible — The Final Reckoning będzie trwać aż 2 godziny i 51 minut. Nie jest to jeden z najdłuższych filmów na świecie, ale to zdecydowany rekord dla całej franczyzy Mission: Impossible. Dotychczasowym rekordzistą był Dead Reckoning z 2023 roku, który trwał 163 minuty. Najnowsza część jest dłuższa o osiem minut.