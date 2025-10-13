Jak długo trwa Ghost of Yōtei? Sprawdź, ile czasu zajmuje przejście hitu PS5

Ghost of Yōtei, długo wyczekiwany tytuł od Sucker Punch Productions, zadebiutował na początku października. Wiemy już ile czasu zajmuje przejście tego ekskluzywnego tytułu na PlayStation 5.

Ghost of Yōtei – ile czasu zajmuje przejście gry?

Przypomnijmy, że gra, wydana przez Sony Interactive Entertainment, przenosi graczy w Japonii roku 1603. Wcielamy się w Atsu i wyruszamy w podróż po krainach otaczających górę Yōtei – od rozległych trawiastych równin, przez ośnieżone tundry, po niebezpieczne, pełne wyzwań zakamarki świata.