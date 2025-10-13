Zaloguj się lub Zarejestruj

Jak długo trwa Ghost of Yōtei? Sprawdź, ile czasu zajmuje przejście hitu PS5

Jakub Piwoński
2025/10/13 16:30
Ghost of Yōtei, długo wyczekiwany tytuł od Sucker Punch Productions, zadebiutował na początku października. Wiemy już ile czasu zajmuje przejście tego ekskluzywnego tytułu na PlayStation 5.

Ghost of Yōtei – ile czasu zajmuje przejście gry?

Przypomnijmy, że gra, wydana przez Sony Interactive Entertainment, przenosi graczy w Japonii roku 1603. Wcielamy się w Atsu i wyruszamy w podróż po krainach otaczających górę Yōtei – od rozległych trawiastych równin, przez ośnieżone tundry, po niebezpieczne, pełne wyzwań zakamarki świata.

Ile czasu zajmuje ta przygoda? Według howlongtobeat.com czas potrzebny na ukończenie głównego wątku to około 24 godzin, natomiast gracze chcący poznać wszystkie sekrety świata i osiągnąć pełne 100% spędzą w grze nawet 48 godzin.

Tytuł łączy elementy akcji, przygody i otwartego świata w perspektywie trzeciej osoby (TPP), oferując zarówno widowiskową eksplorację, jak i wymagające starcia. Ghost of Yōtei od dawna był jednym z najbardziej wyczekiwanych exclusive’ów na PS5, a premiera zyskała uwagę fanów dzięki połączeniu epickiej narracji, dynamicznej walki i pięknej oprawy graficznej typowej dla Sucker Punch. Premiera odbyła się 2 października 2025 roku na wszystkich rynkach i zbiera bardzo dobre oceny.

Źródło:https://howlongtobeat.com/game/157301

News
czas gry
Japonia
Sony Interactive Entertainment
TPP
przygodowa gra akcji
Sucker Punch Productions
Ghost of Yōtei
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


