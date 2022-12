Jacek Rozenek opowiada o roli Geralta

Jacek Rozenek był gościem youtubowego kanału Widzę Głosy. Aktor opowiada w odcinku o swoich najważniejszych rolach. Oczywiście, graczom jego głos najbardziej kojarzy się z postacią Geralta z serii gier Wiedźmin. Artysta bardzo ciepło wspomina tę rolę i jest z niej zadowolony. Zachęcamy do przesłuchania całego materiału.

Jacek Rozenek dobrze wspomina rolę Geralta

Jacek Rozenek występuje w roli Geralta już od pierwszej części gry, która pojawiła się na rynku w 2007 roku. Gracze pokochali jego głos, co z pewnością przerodziło się w dodatkową sympatię do samej postaci. Aktor przyznał, że sam lubi słuchać Geralta, a dubbingowanie Białego Wilka sprawia mu masę radości.



Z każdą kolejną częścią Wiedźmina pracy było coraz więcej. Aktor zdradził, że ilość materiału, który trzeba było nagrać podczas prac nad Wiedźmin 3: Dziki Gon była ośmiokrotnie większa od tej z pierwszej części. Jacek podkreślił również, że był przygotowany do tej roli, a książki Andrzeja Sapkowskiego przeczytał 2-3 lata wcześniej. Dzięki temu wiedział, jaką postacią jest Geralt.



Na koniec przypomnijmy, że w 2019 roku Jacek Rozenek doznał poważnego udaru mózgu. Wszystko wskazuje jednak na to, że aktorowi udało się dojść do zdrowia.