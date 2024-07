Assassin's Creed Shadows broniony przez weterana z Capcomu. „To tylko gra”

Okamoto rozpoczął film od pochwalenia AC Shadows za ukazanie historii z perspektywy dwóch bohaterów, którzy cechują się odmiennymi stylami rozgrywki. Dzięki temu gra otrzyma więcej głębi, a gracz będzie mógł decydować, która postać bardziej przyda mu się w konkretnych misjach. Producent stworzył również dwie części serii Genji na PlayStation 2, które również osadzone były w feudalnej Japonii. Podkreślił, że chciał wtedy stworzyć taką grę, jaką będzie Assassin's Creed Shadows. Dodał, że nie mogli wtedy tego zrobić, dlatego wiąże z grą Ubisoftu duże nadzieje.

W filmie Okamoto wspomina również o krytyce historycznych i kulturowych nieścisłości oraz pomyłek, które gracze zauważyli w Assassin’s Creed Shadows. Jego zdaniem to tylko gra, która jest fikcją, więc nie ma to bezpośredniego wpływu na rozgrywkę.

To tylko gra, to fikcja, a nie rzeczywistość. Nawet jeśli herb rodziny Ody Nobunagi jest odwrócony, to jest to tylko Oda Nobunaga w grze, więc nie ma to bezpośredniego wpływu na zabawę, jaką można czerpać z rozgrywki.