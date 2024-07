Twórca Sandmana ma poważne problemy. Neil Gaiman oskarżony o molestowanie

Dopiero co informowaliśmy, że serial Horizon Zero Dawn, na podstawie popularnej gry Sony, miał zostać skasowany przez Netflixa po oskarżeniach dotyczących twórcy, który na planie The Umbrella Academy miał zachowywać się w toksyczny sposób. Teraz platforma może mieć kolejny problem, tym razem z Sandmanem, nad którym prace do drugiego sezonu już trwają, a to przez wzgląd na Neila Gaimana, który został oskarżony przez dwie kobiety o napaść na tle seksualnym. Rzekome pokrzywdzone mają być dużo młodsze od 63-letniego autora. Jedna z kobiet była nianią jego dziecka, zaś druga wielką fanką jego twórczości.

Foto: Wikipedia

Neil Gaiman oskarżony przez dwie kobiety

Gaiman stanowczo zaprzecza wszelkim zarzutom, twierdząc, że pozostawał w związkach z obiema kobietami za obopólną zgodą. Co więcej, pisarz od razu w 2022 roku zaoferował policji w Nowej Zelandii swoją pomoc w związku ze skargą jednej z kobiet, ale ta została odrzucona. Podano, że nowozelandzka policja podjęła „wiele prób rozmów z kluczowymi osobami i te wysiłki są w dalszym ciągu kontynuowane”.