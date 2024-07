Manor Lords jest rozwijane zbyt wolno? Wydawca odpowiada na zarzuty

Jak wspomnieliśmy wyżej, na powyższe zarzuty postanowiła odpowiedź firma Hooded Horse, a dokładnie jej prezes. Tim Bender w odpowiedzi na wpis Raphaela van Lieropa poinformował, że jeszcze przed premierą Manor Lords ostrzegał Grzegorza Stycznia, że po debiucie będzie słyszał o „niewykorzystanych szansach” wynikających ze zbyt wolnego tempa rozwoju. Wówczas prezes Hooded Horse polecił naszemu rodakowi, by ten ignorował tego typu uwagi i skupiał się wyłącznie na swojej pracy.

Powiedziałem mu, by zignorował to wszystko – by skupił się na swojej głównej wizji gry i pamiętał, że droga wczesnego dostępu jest długa i że nie powinien odczuwać żadnej presji związanej z oczekiwaniami innych – zarówno dla własnego zdrowia i poziomu stresu w nadchodzących latach, jak i dla zachowania spokoju umysłu, który jest tak do kontynuowania jego kreatywnej wizji – napisał Bender.