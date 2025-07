Itch.io szuka nowych operatorów płatności. Kampania Collective Shout odbija się echem

Jak niedawno informowaliśmy, operatorzy płatności przyczynili się do zmian nie tylko w regulaminie Steama, ale również platformy itch.io. Usunięto z wyszukiwarki treści z kategorii NSFW, czyli materiały przeznaczone dla dorosłych. W reakcji na presję ze strony firm płatniczych platforma poszukuje nowych dostawców usług.

Cała sytuacja rozpoczęła się od Steama, który zaktualizował wytyczne, zakazując treści naruszających regulacje banków i wydawców kart. W rezultacie usunięto kontrowersyjne produkcje przeznaczone dla dorosłych. Itch.io również zaktualizowało zasady i potwierdziło, że za zmianami stoi organizacja Collective Shout.

Ostatnio znaleźliśmy się pod lupą naszych operatorów płatności z powodu charakteru niektórych treści udostępnianych na itch.io. Powodem była gra zatytułowana No Mercy, która była tymczasowo dostępna na naszej platformie, zanim została zbanowana w kwietniu. W odpowiedzi na tę sytuację organizacja Collective Shout rozpoczęła kampanię wymierzoną w Steam oraz itch.io, kierując skargi do naszych operatorów płatności dotyczące charakteru wybranych treści obecnych na obu platformach. – czytamy na stronie itch.io.

Obecnie Itch.io zawiesiło płatności za treści 18+ przez Stripe na czas nieokreślony. Priorytetem stały się przeglądy klasyfikacji treści i wdrożenie rygorystycznych mechanizmów weryfikacji wieku.

Collective Shout, krytykująca gry jak Detroit: Become Human czy GTA 5, podejmowała próby kontaktu ze Steamem, lecz została zignorowana. Następnie skierowała działania w stronę firm obsługujących płatności, które naciskały na usunięcie treści.

Niektórzy zauważyli zapis w naszej polityce dotyczącej treści dla dorosłych, mówiący o niewypłacaniu środków kontom naruszającym regulamin. Zasada ta obowiązuje od dawna i dotyczy przypadków jawnych nadużyć – np. gdy użytkownik rejestruje się tylko po to, by sprzedawać treści, które rażąco łamią nasze zasady, zanim zostanie zbanowany (dotyczy to treści, dla których od zawsze mamy zerową tolerancję, np. seksualizacja nieletnich czy prawdziwych osób).

W takich przypadkach użytkownik jest banowany, pieniądze zwracane kupującym, a wypłaty nie są realizowane.

Obecna sytuacja to jednak wyjątkowa okoliczność. Nie mamy żadnego interesu w zatrzymywaniu zarobków kogokolwiek. Nasze działania mają na celu wyłącznie ochronę relacji z partnerami płatniczymi, co jest niezbędne, by móc dalej bezproblemowo wypłacać środki twórcom. – wyjaśnia platforma w ramach FAQ.