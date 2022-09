Iron Man od Electronic Arts powstaje od ponad roku – zdradzają deweloperzy

W zeszłym tygodniu potwierdzono, że Electronic Arts rozwija grę z Iron Manem w roli głównej. Za tytuł odpowiada zespół EA Motive, czyli twórcy Dead Space Remake. Na premierę nowej produkcji na licencji Marvela z pewnością przyjdzie nam nieco poczekać, ponieważ projekt – zgodnie z przekazanymi przez firmę informacjami – znajduje się obecnie w fazie pre-produkcji. Okazuje się jednak, że prace nad tytułem trwają od ponad roku.

Prace nad grą Iron Man od Electronic Arts rozpoczęły się w 2021 roku

Jimmy Ho – starszy artysta środowiskowy – zdradził za pośrednictwem swojego profilu na portalu LinkedIn, że dołączył do zespołu EA Motive w lipcu 2021 roku i od razu rozpoczął prace nad wspomnianą grą z Iron Manem w roli głównej. Wcześniej Ho przez ponad 8 lat był związany z Ubisoftem, gdzie wspólnie z innymi deweloperami rozwijał ostatnie odsłony serii Far Cry.



Również w lipcu ubiegłego roku szeregi studia EA Motive zasilił Erik Marcisak. Deweloper – odpowiedzialny wcześniej za scenariusze do takich gier jak Deus Ex: Rozłam Ludzkości czy Far Cry 6 – również pracuje przy grze Iron Man jako główny scenarzysta.



EA Motive rozwija więc produkcję na licencji Marvela od ponad roku. Niestety, jak wspomnieliśmy wyżej, projekt znajduje się obecnie na dość wczesnym etapie rozwoju, dlatego też na premierę Iron Mana od Electronic Arts z pewnością przyjdzie nam jeszcze poczekać kilka lat.



Na koniec warto przypomnieć, że wspomniana produkcja ma być początkiem nowej oraz „ekscytującej” współpracy pomiędzy Electronic Arts i Marvelem. Zgodnie z zapowiedziami w przyszłości amerykańska firma ma bowiem zająć się stworzeniem kolejnych gier z superbohaterami znanymi ze wspomnianego uniwersum.