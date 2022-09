Iron Man od EA już oficjalnie! Za grę odpowiadają twórcy Dead Space Remake

Już na początku sierpnia Tom Henderson – znany branżowy insider i dziennikarz – informował, że Electronic Arts prawdopodobnie pracuje nad nową grą z Iron Manem w roli głównej. Kilka dni później do sieci trafiły natomiast nieoficjalne doniesienia, z których dowiedzieliśmy się, że prace nad projektem znajdują się na „bardzo wczesnym etapie”. Tymczasem amerykańska firma postanowiła nie trzymać fanów Marvela dłużej w niepewności i wczoraj oficjalnie potwierdziła, że w przygotowaniu znajduje się nowa trzecioosobowa przygodową grą akcji dla pojedynczego gracza, w której użytkownicy wcielą się w Tony’ego Starka.

Iron Man od Electronic Arts ma być „listem miłosnym do legendarnego herosa”

Niestety Electronic Arts nie ujawniło zbyt wielu szczegółów na temat gry. Wiadomo jedynie, że projekt znajduje się obecnie w fazie pre-produkcji, a za całość odpowiadają deweloperzy z Motive Studio (Star Wars: Squadrons i Dead Space Remake). Prace zespołu nadzoruje natomiast Olivier Proulx, który ostatnio był zaangażowany również w Marvel’s Guardians of the Galaxy od Eidos Montreal.



We współpracy z Marvel Games deweloperzy z Motive Studio przygotują oryginalną opowieść, która będzie nawiązywać do „bogatej historii” Iron Mana, przekazując jednocześnie „złożoność, charyzmę i twórczy geniusz Tony’ego Starka”, co pozwoli graczom zobaczyć, jak to jest „naprawdę wcielić się w Iron Mana”.



Bill Rosemann, wiceprezes i dyrektor kreatywny w Marvel Games, stwierdził, że nadchodząca produkcja Motive Studio ma być swego rodzaju „listem miłosnym do legendarnego herosa, w postacie najlepszej gry wideo o Iron Manie”.