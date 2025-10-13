Zaloguj się lub Zarejestruj

007 First Light czerpie inspirację z ery Daniela Craiga. Walka i ruch postaci mają nawiązywać do Casino Royale

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/13 20:40
0
0

Twórcy gry 007 First Light potwierdzili, że system walki i sposób poruszania się głównego bohatera zostały zainspirowane erą filmów o Jamesie Bondzie z Danielem Craigiem.

Nowa produkcja studia IO Interactive, znanego z serii Hitman, ma być oryginalną opowieścią o początkach agenta 007, a nie tylko kolejną wariacją na temat superagenta. W rozmowie z magazynem Edge, dyrektor kreatywny IO Interactive, Hakan Abrak, zdradził, że zespół twórców mocno inspirował się stylistyką ruchu i fizycznością znaną z Casino Royale z 2006 roku, czyli pierwszego filmu z Craigiem w roli Bonda. Co ciekawe, w jednym z wcześniejszych etapów produkcji twórcy użyli nawet modelu głowy Daniela Craiga osadzonego na ciele Agenta 47, co tylko potwierdza, jak duży wpływ na kierunek artystyczny gry miały aktor i jego interpretacja postaci.

007 First Light
007 First Light

007 First Light czerpie inspirację z filmów z Craigiem

Abrak powiedział:

Nie jest to odwzorowanie jeden do jednego, bo staramy się stworzyć coś oryginalnego, ale uznaliśmy za kluczowe, aby bohater był w ciągłym ruchu, dynamiczny, zwinny, wręcz akrobatyczny, trochę jak w scenach parkouru z początku Casino Royale.

Twórcy chcą, aby młody James Bond w First Light nie przypominał jeszcze zimnego, opanowanego agenta znanego z późniejszych odsłon serii filmów. Zamiast tego ma być człowiekiem uczącym się, popełniającym błędy i dopiero odkrywającym swoje możliwości. Abrak wyjaśnił, że zespół celowo unika tworzenia bohatera, który już na starcie jest idealny i niepokonany:

Nie chcemy, by od pierwszego dnia był supermanem, kimś, kto jest już na szczycie, zahartowany, po złamanym sercu i ukryty za żelazną maską. To byłoby po prostu mało interesujące.

GramTV przedstawia:

Dodał też, że wczesne filmy, jak klasyczny Dr. No z 1962 roku, przedstawiały Bonda jako w pełni ukształtowanego agenta, co dziś wydaje się mało interesujące dla współczesnego gracza. 007 First Light ma więc pozwolić fanom zobaczyć, jak Bond staje się Bondem, jak nabiera doświadczenia i szlifuje swoje umiejętności.

IO Interactive, które wcześniej stworzyło znakomitą serię Hitman, już wcześniej podkreślało, że 007 First Light nie będzie prostą przeróbką Hitmana z nową skórką. Choć studio wykorzysta swoje doświadczenie w projektowaniu skradanek i misji z wieloma możliwościami podejścia, tak ton i klimat gry mają być znacznie bardziej emocjonalne i filmowe.

Źródło:https://insider-gaming.com/007-first-lights-combat-and-physicality-is-inspired-by-the-daniel-craig-era-of-movies

Tagi:

News
gra akcji
strzelanka
IO Interactive
Hitman
skradanka
James Bond
Agent 47
Agent
007
Szpieg
Daniel Craig
Agent 007
szpiedzy
007 First Light
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112