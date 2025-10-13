007 First Light czerpie inspirację z ery Daniela Craiga. Walka i ruch postaci mają nawiązywać do Casino Royale

Twórcy gry 007 First Light potwierdzili, że system walki i sposób poruszania się głównego bohatera zostały zainspirowane erą filmów o Jamesie Bondzie z Danielem Craigiem.

Nowa produkcja studia IO Interactive, znanego z serii Hitman, ma być oryginalną opowieścią o początkach agenta 007, a nie tylko kolejną wariacją na temat superagenta. W rozmowie z magazynem Edge, dyrektor kreatywny IO Interactive, Hakan Abrak, zdradził, że zespół twórców mocno inspirował się stylistyką ruchu i fizycznością znaną z Casino Royale z 2006 roku, czyli pierwszego filmu z Craigiem w roli Bonda. Co ciekawe, w jednym z wcześniejszych etapów produkcji twórcy użyli nawet modelu głowy Daniela Craiga osadzonego na ciele Agenta 47, co tylko potwierdza, jak duży wpływ na kierunek artystyczny gry miały aktor i jego interpretacja postaci. 007 First Light czerpie inspirację z filmów z Craigiem Abrak powiedział:



Nie jest to odwzorowanie jeden do jednego, bo staramy się stworzyć coś oryginalnego, ale uznaliśmy za kluczowe, aby bohater był w ciągłym ruchu, dynamiczny, zwinny, wręcz akrobatyczny, trochę jak w scenach parkouru z początku Casino Royale. Twórcy chcą, aby młody James Bond w First Light nie przypominał jeszcze zimnego, opanowanego agenta znanego z późniejszych odsłon serii filmów. Zamiast tego ma być człowiekiem uczącym się, popełniającym błędy i dopiero odkrywającym swoje możliwości. Abrak wyjaśnił, że zespół celowo unika tworzenia bohatera, który już na starcie jest idealny i niepokonany: Nie chcemy, by od pierwszego dnia był supermanem, kimś, kto jest już na szczycie, zahartowany, po złamanym sercu i ukryty za żelazną maską. To byłoby po prostu mało interesujące.

GramTV przedstawia:

Dodał też, że wczesne filmy, jak klasyczny Dr. No z 1962 roku, przedstawiały Bonda jako w pełni ukształtowanego agenta, co dziś wydaje się mało interesujące dla współczesnego gracza. 007 First Light ma więc pozwolić fanom zobaczyć, jak Bond staje się Bondem, jak nabiera doświadczenia i szlifuje swoje umiejętności. IO Interactive, które wcześniej stworzyło znakomitą serię Hitman, już wcześniej podkreślało, że 007 First Light nie będzie prostą przeróbką Hitmana z nową skórką. Choć studio wykorzysta swoje doświadczenie w projektowaniu skradanek i misji z wieloma możliwościami podejścia, tak ton i klimat gry mają być znacznie bardziej emocjonalne i filmowe.