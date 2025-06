IO Interactive nie żegna się z Agentem 47. „Hitman z pewnością jeszcze powróci”

Seria Hitman zdecydowanie nie jest zakończona. Nie skończyliśmy z Hitmanem. IO od zawsze kojarzy się z tą marką, mimo że pracowaliśmy też nad innymi IP. Jesteśmy absolutnie dumni, wdzięczni i szczęśliwi z tego, co osiągnęliśmy z Hitmanem. Oczywiście tworzenie nowego IP, jak Project Fantasy, oraz praca nad Bondem pochłaniają dużo naszych zasobów i czasu. Ale, jak widzieliście, ogłosiliśmy tryb kooperacyjny w Hitmanie, co było moim wielkim marzeniem. I chociaż mogą pojawiać się w różnych formach, to Hitman z pewnością jeszcze powróci.