Czy to koniec muzyki jaką znamy? AI może zmienić wszystko

Chyba w końcu dożyliśmy czasów w których sztuczna inteligencja potrafi w muzyce zdziałać cuda – czy nam się to podoba czy nie.

Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że muzyka z całym swoim emocjonalnym, nieuchwytnym charakterem pozostanie ostatnim bastionem ludzkiej kreatywności. Niestety dziś wiemy, że tak nie jest i raczej nie będzie. Sztuczna inteligencja weszła na scenę muzyczną z impetem, komponując, analizując oraz interpretując dźwięki na każdy możliwy sposób. Zmieniła nie tylko sposób tworzenia muzyki, ale także jej odbiór. To, co dla jednych jest fascynującym narzędziem przyszłości, dla innych staje się zagrożeniem dla artystycznej autentyczności. Gdzieś po środku tego wszystkiego jesteśmy też my - słuchacze, którzy z jednej strony doceniają możliwości oferowane przez AI, ale z drugiej widzący, że świat muzyki zmierza w zupełnie inną, nieco niepokojącą stronę. AI całkowicie zmienia świat muzyki Czasy mocno się zmieniły. Sztuczna inteligencja potrafi dzisiaj bez problemu komponować utwory w stylu Chopina, Beatlesów, Queen, Radiohead, Linkin Park czy czegokolwiek sobie zażyczycie. To co jest w tym wszystkim najbardziej przerażające, to fakt, że robi to często zaskakująco przekonująco i dobrze. Modele takie jak OpenAI MuseNet czy Google Magenta analizują tysiące elementów, ucząc się struktur harmonicznych, rytmów i emocjonalnych schematów. W efekcie mogą tworzyć oryginalne kompozycje, które brzmią tak, jakby wyszły spod ręki człowieka.

Dla wielu artystów AI staje się inspirującym partnerem. Brian Eno wykorzystuje algorytmy generatywne do tworzenia ambientowych pejzaży dźwiękowych, a artystka Holly Herndon współpracuje z cyfrowym chórem stworzonym przez AI. W tym ujęciu sztuczna inteligencja nie zastępuje człowieka, a raczej rozszerza jego wyobraźnię, pozwalając eksperymentować z brzmieniami, które wcześniej były poza zasięgiem. Co jeśli jednak nastał dzień w którym zaczniemy słuchać muzyki w pełni zaoferowanej przez AI? Zacząłem o tym myśleć w momencie gdy YouTube zaproponował mi zespół Iskra Cieni. Rockowe utwory brzmiały zaskakująco dobre, a wokalistka wyciągała wszystko w bardzo naturalny sposób. Przyznaję wpadło mi to w ucho i chciałem więcej. Jakież było moje zdziwienie gdy zacząłem szukać zespołu i odkryłem, że jest on w pełni wygenerowany przez AI. Brzmiało to tak naturalnie, że bez sprawdzenia dałem się nabrać, iż jest to faktycznie istniejący zespół złożony ze zdolnych muzyków. Co więcej, Iskra cieni poszła o krok dalej i wygenerowała 12-minutowy koncert, w którym świetnie spinają się dźwięki publiczności, jest odpowiedni pogłos, a wszystko nadal klei się ze sobą tak jak nie raz miałem okazję doświadczyć na żywo. Szczęka mi opadła i jak się okazało, nie tylko mnie. Sekcja komentarzy była zadowolona i chciała więcej. Od tego momentu zacząłem szperać i trafiałem na kolejne zespoły w całości wygenerowane przez sztuczną inteligencję, tym razem zagraniczne. Przykładem może być Novi Vibes, które tak samo posiada utwory wykonane na bardzo dobrym poziomie i jestem przekonany, że tak zwany “przeciętny Kowalski” w ogóle nie zwróciłby uwagi na to, czy są to ludzie czy jednak AI. Tutaj ponownie, ze strony słuchaczy pojawia się wiele zachwytów i chęci słuchania kolejnych kompozycji. Czy to nam już wystarczy? Czy to jest moment w którym prawdziwe zespoły, będą szły w odstawkę, dlatego że wolimy słuchać sztucznego tworu, który – niestety – czasami nawet brzmi lepiej niże niektóre prawdziwe zespoły? Przyznam szczerze, że w momencie gdy zaczęło mi się to podobać i dobrze mi się tego słuchało, to poczułem się z tym faktem jakiś dziwnie nieswojo, a nawet nieco nieprzyjemnie. Jako fan klasycznego rocka i w zasadzie wielu innych gatunków opartych na gitarach, zawsze byłem i będę kibicował, aby prawdziwe utalentowane zespoły trafiały do jak największej liczby odbiorców. Nie sądziłem, że kiedyś do dobrej zabawy będzie mi wystarczył w pełni cyfrowy produkt. Oczywiście zaprojektowany przez człowieka, ale nadal – bez żywych ludzi z którymi można byłoby się utożsamić. Bardzo dziwne uczucie.

Doceniam wykorzystywanie AI na przykład w studiach nagraniowych, gdzie dzisiaj jest ono niemal standardowym narzędziem. Oprogramowania takie jak LANDR automatyzują mastering, wyrównując poziomy głośności i balans częstotliwości z jakością, która jeszcze niedawno wymagała doświadczonego realizatora. Jeśli ma to ułatwić pracę ludziom, zaoszczędzić ich cenny czas, ale nie poświęcając przy tym jakości finalnego produktu – spoko, jestem za. Tu jednak przechodzimy do kolejnego przekraczania granic. AI wspiera także miksowanie, czyszczenie nagrań, a nawet rozpoznawanie instrumentów i separację wokali, co umożliwia „odzyskiwanie” głosu artysty z dawnych nagrań, a to jest kolejny element, który można cenić lub czuć wobec niego obrzydzenie. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe stało się tworzenie utworów w których AI naśladuje głos znanych artystów. Budzi to pewien niesmak, ale z drugiej strony jest fascynujące. Chester Bennington śpiewający utwór Queen? A może Freddy Mercury Nirvanę? Normalnie byłoby to nie do pomyślenia. Ostatnio popularne są także przeróbki gatunkowe, gdzie przykładowo mocny Papa Roach konwertowany jest na soul. Ciekawość to pierwszy stopień do piekła i nie ukrywam – sam jestem zaintrygowany różnymi wersjami “jakby to było”. Tylko mam gdzieś z tyłu głowy, że wykorzystywanie głosu często zmarłych wokalistów dla własnych korzyści jest nieco niesmaczne, a z pewnością wiele z tych przeróbek jak nie wszystkie, nie mają jakiejkolwiek zgody rodziny lub wytwórni. Jeszcze rok temu, krytycy zarzucali AI brak emocji, oryginalności i intencji, czyli cech, które definiują muzykę jako sztukę. Maszyna nie doświadcza bólu, miłości ani zachwytu, więc nie może “prawdziwie” tworzyć, prawda?. Dziś technologia rozwinęła się do tego stopnia, że na przykładzie wspomnianej Iskry Cienia można powiedzieć, że te emocje się tam znajdują. Jeśli tak dalej pójdzie to muzyka generowana przez AI może zmienić nasze rozumienie autorstwa i oryginalności. Kto wie, być może w przyszłości artysta stanie się bardziej kuratorem niż twórcą. Kimś, kto współpracuje z inteligentnym systemem, nadając sens jego dźwiękom. Oho, Gucio odkrył DJ’a. Śmieję się, ale temat idzie o wiele grubiej niż to co robią twórcy muzyki elektronicznej. Zastosowanie sztucznej inteligencji w muzyce to nie tylko technologiczna ciekawostka, ale wręcz kulturowe trzęsienie ziemi. AI pozwala każdemu komponować bez znajomości teorii muzyki, otwiera nowe możliwości w terapii, edukacji i rozrywce. Jednocześnie zmusza nas do redefinicji tego, co znaczy być artystą w epoce, gdy kreatywność staje się wspólnym dziełem człowieka i maszyny. Czy przyszłość muzyki jaką znamy jest skazana na zagładę? Niekoniecznie. Być może to właśnie dzięki tej współpracy człowieka i algorytmu powstanie nowy rodzaj piękna, które połączy serce człowieka z kodem bezdusznej maszyny, a prawdziwe naprawdę dobre zespoły będą po prostu dobrem luksusowym. Dajcie znać czy słuchaliście przeróbek AI lub zespołów w całości wygenerowanych przez sztuczną inteligencję i jakie są wasz odczucia wobec tego.