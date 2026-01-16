Inwestorzy chcą trzeciego DLC do Wiedźmina 3. CD Projekt przeżywa giełdową euforię

Kurs akcji wystrzelił, a rynek znów uwierzył w siłę wiedźmińskiej marki.
Na warszawskiej giełdzie wyraźnie wraca zaufanie do CD Projektu. W ciągu zaledwie tygodnia kurs spółki wzrósł o ponad 15%, a obroty sugerują, że nie jest to przypadkowy ruch, lecz reakcja rynku na konkretny impuls.
Wiedźmin 3 – stare IP, nowy potencjał
Analitycy wskazują, że źródłem giełdowej euforii może być niespodziewany sukces nowej zawartości do Wiedźmina 3: Dziki Gon. Gra, mimo niemal dekady od premiery, wciąż sprzedaje się znakomicie, a każda forma powrotu do tego uniwersum spotyka się z dużym zainteresowaniem graczy.
Według rynkowych szacunków, trzecie fabularne DLC – gdyby faktycznie powstało – mogłoby znaleźć nawet ponad 10 milionów nabywców. Dla inwestorów byłby to jasny sygnał, że CD Projekt potrafi monetyzować swoje najważniejsze IP szybciej i bez wieloletniego cyklu produkcyjnego.
Wzrost kursu akcji nie dotyczy wyłącznie Wiedźmina 3. Euforia wpisuje się w szerszy kontekst nadchodzących projektów studia – w tym nowej sagi wiedźmińskiej (Project Polaris), remake’u pierwszego Wiedźmina oraz kolejnej odsłony Cyberpunka, planowanej przed końcem dekady.