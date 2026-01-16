Zaloguj się lub Zarejestruj

Inwestorzy chcą trzeciego DLC do Wiedźmina 3. CD Projekt przeżywa giełdową euforię

Mikołaj Berlik
2026/01/16 14:30
2
0

Kurs akcji wystrzelił, a rynek znów uwierzył w siłę wiedźmińskiej marki.

Na warszawskiej giełdzie wyraźnie wraca zaufanie do CD Projektu. W ciągu zaledwie tygodnia kurs spółki wzrósł o ponad 15%, a obroty sugerują, że nie jest to przypadkowy ruch, lecz reakcja rynku na konkretny impuls.

Wiedźmin 3
Wiedźmin 3

Wiedźmin 3 – stare IP, nowy potencjał

Analitycy wskazują, że źródłem giełdowej euforii może być niespodziewany sukces nowej zawartości do Wiedźmina 3: Dziki Gon. Gra, mimo niemal dekady od premiery, wciąż sprzedaje się znakomicie, a każda forma powrotu do tego uniwersum spotyka się z dużym zainteresowaniem graczy.

Wiedźmin 3 – stare IP, nowy potencjał, Inwestorzy chcą trzeciego DLC do Wiedźmina 3. CD Projekt przeżywa giełdową euforię

Według rynkowych szacunków, trzecie fabularne DLC – gdyby faktycznie powstało – mogłoby znaleźć nawet ponad 10 milionów nabywców. Dla inwestorów byłby to jasny sygnał, że CD Projekt potrafi monetyzować swoje najważniejsze IP szybciej i bez wieloletniego cyklu produkcyjnego.

GramTV przedstawia:

Wzrost kursu akcji nie dotyczy wyłącznie Wiedźmina 3. Euforia wpisuje się w szerszy kontekst nadchodzących projektów studia – w tym nowej sagi wiedźmińskiej (Project Polaris), remake’u pierwszego Wiedźmina oraz kolejnej odsłony Cyberpunka, planowanej przed końcem dekady.

Inwestorzy zaczynają wyceniać spółkę nie przez pryzmat dawnych problemów, lecz przez ciągłość wydawniczą – kolejne premiery co 2–3 lata mają zapewnić stabilność przychodów. Warto przypomnieć, że w potencjalnym nowym dodatku mamy przenieść się w zupełnie inne miejsce.

Źródło:https://www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.html?symbol=CDPROJEKT

Tagi:

News
PC
CD Projekt RED
Wiedźmin 3: Dziki Gon
Wiedźmin 3
CD Projekt
polskie gry
Wiedźmin
PlayStation 5
giełda
Xbox Series X
Xbox Series S
polskie studia
Mikołaj Berlik
Komentarze
2
ZubenPL
Gramowicz
Dzisiaj 15:32
Yarod napisał:

Ciekawie bedzie jak się okaże ze to ploty bo ktoś postąpił wg zasady "nie dosłyszy to zmysli" :p

To już dawno by spółka zaprzeczyła bo te plotki podaje każdy portal. Nie zaprzeczają więc raczej to robią.

Yarod
Gramowicz
Dzisiaj 15:19

Ciekawie bedzie jak się okaże ze to ploty bo ktoś postąpił wg zasady "nie dosłyszy to zmysli" :p




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112