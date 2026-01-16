Inwestorzy chcą trzeciego DLC do Wiedźmina 3. CD Projekt przeżywa giełdową euforię

Na warszawskiej giełdzie wyraźnie wraca zaufanie do CD Projektu. W ciągu zaledwie tygodnia kurs spółki wzrósł o ponad 15%, a obroty sugerują, że nie jest to przypadkowy ruch, lecz reakcja rynku na konkretny impuls.

Wiedźmin 3 – stare IP, nowy potencjał

Analitycy wskazują, że źródłem giełdowej euforii może być niespodziewany sukces nowej zawartości do Wiedźmina 3: Dziki Gon. Gra, mimo niemal dekady od premiery, wciąż sprzedaje się znakomicie, a każda forma powrotu do tego uniwersum spotyka się z dużym zainteresowaniem graczy.