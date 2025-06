19-letni youtuber wyreżyseruje film dla studia A24. Jego krótki horror stał się hitem internetu

To on jest autorem The Backrooms.

Kane Parsons, 19-letni twórca znany z YouTube’a, właśnie osiągnął coś, co dla wielu pozostaje marzeniem — został wybrany przez A24 na reżysera pełnometrażowej wersji swojego viralowego horroru The Backrooms. Tym samym został najmłodszym filmowcem, jaki kiedykolwiek stanął za kamerą produkcji tego prestiżowego studia.

Parsons zasłynął w sieci serią krótkometrażowych filmów grozy utrzymanych w estetyce found footage, których pierwszy odcinek, The Backrooms (Found Footage), stał się viralową sensacją. Od premiery w 2022 roku jego kanał zgromadził niemal 200 milionów wyświetleń, a fani zachwycają się jego surowym stylem, budowaniem napięcia i niepokojącą wizją alternatywnej rzeczywistości, do której można trafić… przez przypadek.

Choć wiek reżysera może wzbudzać pytania o jego doświadczenie, w produkcji mają wspierać go doświadczeni filmowcy. To kolejny przykład na to, że internetowi twórcy coraz śmielej wchodzą do świata mainstreamowego kina — wcześniej sukces odnieśli bracia Philippou z Mów do mnie. Jeszcze wcześniej podobną drogę przeszedł David F. Sandberg, który takżę tworzył najpierw króktkie horrory na YouTube, by później kręcić sequel horroru Annabelle.

Obejrzyjcie krótkometrażowy The Backrooms, który tak zachwycił decydentów z A24 oraz miliony widzów.