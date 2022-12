Inkulinati z datą premiery! W tę szaloną grę zagramy na początku przyszłego roku

Mamy dobrą wiadomość dla osób, które nie boją się nietuzinkowych gier. Twórcy z Yaza Games oraz ekipa wydawnicza Daedalic Entertainment poinformowali o premierze swojej najnowszej produkcji. Inkulinati w pierwszej kolejności zadebiutuje w ramach wczesnego dostępu. Kolejną dobrą nowiną jest to, że demo przetestować możecie już dziś! Nie zapomnijcie obejrzeć najnowszego trailera. Wideo znajdziecie poniżej.

Inkulinati będzie dostępne w ramach wczesnego dostępu

Premiera Inkulinati zapowiedziana została na 31 stycznia. Wtedy gra będzie dostępna poprzez Steam Early Access, GOG Early Access i Xbox Game Preview. Docelowo tytuł pojawi się też na Nintendo Switch. Warto wspomnieć, że gra autorstwa Yaza Games zasili bibliotekę usługi Xbox Game Pass. A jeśli chcielibyście przetestować tę produkcję, to zachęcamy do pobrania demo, które jest już dostępne na Steam i konsolach Microsoftu. Warto się jednak pośpieszyć, gdyż wersja demonstracyjna jest udostępniona wyłącznie do 1 stycznia.



„Weź udział w pojedynkach Inkulinati pełnych zaskakującej głębi taktycznej (i humoru!). Wyrusz w podróż – z każdym podejściem inną, a także stwórz własny bestiariusz, pokonaj średniowieczne sławy i zbieraj talenty o wielkiej mocy” – czytamy w opisie gry na Steam.



O Inkulinati mogliście słyszeć już wcześniej. Gra przyciąga uwagę głównie za sprawą oprawy graficznej i nieprzeciętnego humoru. Po więcej szczegółów na temat rozgrywki odsyłam Was do przygotowanego przez nas artykułu. Tak się składa, że Maria miała przyjemność testować Inkulinati już jakiś czas temu, a tutaj znajdziecie zapis jej wrażeń. Zapraszamy do lektury.