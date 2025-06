Inhaler coveruje "Nightcall" Kavinsky'ego i... robi to naprawdę dobrze. Posłuchajcie wyjątkowego wykonania

Z kolei basista Robert Keating zdradził, że wprowadził “Nightcall” do playlisty zespołu granej przed koncertami, by “przetestować grunt”:

Ponieważ utwór był częścią ścieżki dźwiękowej filmu Drive z 2011 roku, to wydawało się to czymś więcej niż tylko zwykłym coverem popowej piosenki. Dzięki temu mogliśmy podejść do niego inaczej.

W lecie 2024 roku “Nightcall” zabrzmiał ponownie w wielkim stylu – Kavinsky, wspierany przez zespół Phoenix i belgijską piosenkarkę Angele, wykonał go na żywo podczas ceremonii zamknięcia Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Wersja studyjna tej kolaboracji została wydana krótko po tym występie i pobiła rekord najczęściej shazamowanego utworu w ciągu jednego dnia w historii aplikacji.

Utwór “Nightcall” był wielokrotnie wykorzystywany przez innych artystów. Samplowali go m.in. Lupe Fiasco, Childish Gambino, Vinny Cha$e & Kid Art oraz Will Young. Swój cover nagrał również zespół London Grammar, który umieścił go na debiutanckim albumie “If You Wait” z 2013 roku.

W rozmowie z NME w 2022 roku Kavinsky wspominał o presji związanej z niespodziewanym sukcesem “Nightcall”:

Nie chciałem wtedy znowu nagrywać. Czułem presję i strach. Zrobiłem krok wstecz i zacząłem zastanawiać się nad tym, co chciałbym zrobić później – we własnym tempie.

Tymczasem Inhaler oraz zespół Blossoms zapowiedzieli kameralny wspólny koncert w Bath, z którego dochód zostanie przekazany na rzecz organizacji wspierającej zdrowie psychiczne CALM. Wydarzenie odbędzie się już w czwartek, 26 czerwca, tuż przed ich występami na festiwalu Glastonbury. Zespół ogłosił również największe jak dotąd koncerty headlinerskie w Wielkiej Brytanii, które odbędą się w Londynie i Liverpoolu.