Zaloguj się lub Zarejestruj

Informacje na temat Dragon Quest 12 tuż za rogiem. Wszystko w ramach 40 rocznicy serii

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/01/03 08:00
0
0

Dragon Quest 12 może otrzymać nowe informacje w ramach 40 rocznicy serii, która przypada na 2026 rok.

Rok 2026 będzie pełen jubileuszy w branży gier. Swoje okrągłe rocznice świętować będą między innymi Pokemony, Sonic the Hedgehog, Resident Evil, a także kultowa seria gier jRPG, jaką jest Dragon Quest. Z tej okazji oficjalny profil Dragon Quest na platformie X zapowiada różne ogłoszenia w tym roku, w tym prawdopodobnie informacje dotyczące nadchodzącego Dragon Quest 12: The Flames of Fate.

Dragon Quest 12: The Flames of Fate
Dragon Quest 12: The Flames of Fate

Dragon Quest 12: The Flames of Fate na 40 serii?

Twórca serii, Yuji Horii, na swoim koncie w serwisie X zapowiada wiele dobrego, choć naturalnie nie raczy nas żadnymi szczegółami:

Myślę, że w tym roku będziemy mieli wiele do ogłoszenia. Bądźcie czujni.

Producent Yosuke Saito w wywiadzie podsumowującym rok dla 4Gamer, wspomniał również że fani mogą spodziewać się “wielkiej celebracji” serii (przy okazji zdradzając też “coś małego” z okazji 9 rocznicy NieR: Automata).

GramTV przedstawia:

Dragon Quest 12, będący kolejnym głównym tytułem w serii, został zapowiedziany w 2021 roku podczas streamu z okazji 35 rocznicy marki. Produkcja napotkała jednak opóźnienia, co doprowadziło do rezygnacji Yu Miyake z funkcji głównego producenta. Yuji Horii uspokoił fanów, zapewniając w ubiegłym roku, że gra nadal jest w produkcji, a informacje będą ujawniane “kawałek po kawałku”. Dotychczas jedyną wskazówką jest kompatybilność z konsolą Nintendo Switch 2.

Warto zaznaczyć, że Dragon Quest Day przypada na 27 maja 2026 roku, co prawdopodobnie będzie okazją do livestreamu z nowymi ogłoszeniami. W międzyczasie, Dragon Quest 7 Reimagined zadebiutuje 5 lutego na platformach PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch oraz Nintendo Switch 2. Gra wprowadza usprawnienia względem oryginału, a także zupełnie nowe zakończenie, co może zachęcać do sięgnięcia po ten odświeżony, klasyczny tytuł.

Źródło:https://gamingbolt.com/dragon-quest-12-could-get-new-details-as-various-announcements-teased-for-series-40th-anniversary

Tagi:

News
RPG
Japonia
fantasy
jRPG
japońskie gry
Dragon Quest
turowe
gra fabularna
turowy system walki
Dragon Quest 12
Dragon Quest XII: The Flames of Fate
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112