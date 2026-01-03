Informacje na temat Dragon Quest 12 tuż za rogiem. Wszystko w ramach 40 rocznicy serii

Dragon Quest 12 może otrzymać nowe informacje w ramach 40 rocznicy serii, która przypada na 2026 rok.

Rok 2026 będzie pełen jubileuszy w branży gier. Swoje okrągłe rocznice świętować będą między innymi Pokemony, Sonic the Hedgehog, Resident Evil, a także kultowa seria gier jRPG, jaką jest Dragon Quest. Z tej okazji oficjalny profil Dragon Quest na platformie X zapowiada różne ogłoszenia w tym roku, w tym prawdopodobnie informacje dotyczące nadchodzącego Dragon Quest 12: The Flames of Fate. Dragon Quest 12: The Flames of Fate na 40 serii? Twórca serii, Yuji Horii, na swoim koncie w serwisie X zapowiada wiele dobrego, choć naturalnie nie raczy nas żadnymi szczegółami:

Myślę, że w tym roku będziemy mieli wiele do ogłoszenia. Bądźcie czujni. Producent Yosuke Saito w wywiadzie podsumowującym rok dla 4Gamer, wspomniał również że fani mogą spodziewać się “wielkiej celebracji” serii (przy okazji zdradzając też “coś małego” z okazji 9 rocznicy NieR: Automata).

GramTV przedstawia:

Dragon Quest 12, będący kolejnym głównym tytułem w serii, został zapowiedziany w 2021 roku podczas streamu z okazji 35 rocznicy marki. Produkcja napotkała jednak opóźnienia, co doprowadziło do rezygnacji Yu Miyake z funkcji głównego producenta. Yuji Horii uspokoił fanów, zapewniając w ubiegłym roku, że gra nadal jest w produkcji, a informacje będą ujawniane “kawałek po kawałku”. Dotychczas jedyną wskazówką jest kompatybilność z konsolą Nintendo Switch 2. Warto zaznaczyć, że Dragon Quest Day przypada na 27 maja 2026 roku, co prawdopodobnie będzie okazją do livestreamu z nowymi ogłoszeniami. W międzyczasie, Dragon Quest 7 Reimagined zadebiutuje 5 lutego na platformach PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch oraz Nintendo Switch 2. Gra wprowadza usprawnienia względem oryginału, a także zupełnie nowe zakończenie, co może zachęcać do sięgnięcia po ten odświeżony, klasyczny tytuł.