Indika trafi wkrótce na PS5 i XSX. Wiemy, kiedy gra zadebiutuje na konsolach

Na koniec przypomnijmy, że Indika zadebiutowała na początku maja wyłącznie na PC. Gra jest dostępna na platformach Steam, GOG.com oraz Epic Games Store. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Indika – recenzja. To nie jest opowieść o religii, ale o ludziach.