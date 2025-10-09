Indiana Jones i Wielki Krąg z nową zawartością. Zapowiedziano rocznicowy update

Miła niespodzianka dla fanów najnowszej produkcji studia MachineGames.

Wydane na początku września DLC do Indiana Jones i Wielki Krąg podzieliło graczy. Tymczasem okazuje się, że fani wspomnianego tytułu będą mieli w tym tygodniu kolejny pretekst, by ponownie wcielić się w słynnego archeologa i poszukiwacza przygód. Ostatnia produkcja studia MachineGames otrzyma bowiem aktualizację, która wprowadzi nową zawartość. Rocznicowa aktualizacja gry Indiana Jones i Wielki Krąg wprowadzi kilka ważnych nowości Rocznicowa aktualizacja gry Indiana Jones i Wielki Krąg zostanie udostępniona już jutro, czyli 10 października 2025 roku. Zgodnie z przekazanymi informacjami patch wprowadzi „kilka nowości, o które prosiła społeczność”. MachineGames chce w ten sposób uczcić ważny moment w swojej historii, a mianowicie 15-lecie istnienia studia.

Jedną z największych nowości, które zostaną wprowadzone do gry Indiana Jones i Wielki Krąg wraz z rocznicową aktualizacją, jest tryb Nowa Gra+. Zgodnie z przekazanymi informacjami wspomniany wariant rozgrywki będzie dostępny w menu głównym po ukończeniu głównego wątku fabularnego. Gracze będą mogli ponownie przeżyć całą przygodę, zachowując przy tym wszystkie zebrane i odblokowane przewodniki, niewydane punkty przygody, lokalną walutę i butelki z lekami. MachineGames zapowiada, że ukończenie fabuły w trybie Nowa Gra+ będzie nagradzane zupełnie nową sceną po napisach. Nie jest to jednak jedyna warta uwagi nowość, która trafi do Indiana Jones i Wielki Krąg wraz z rocznicową aktualizacją. Gracze będą mogli bowiem zdobyć również nowy strój dla głównego bohatera inspirowany klasycznym wyglądem z filmu „Poszukiwacze zaginionej arki”.

GramTV przedstawia:

Trzecią istotną nowością, która wprowadzi rocznicowa aktualizacja, jest natomiast wybór języka mowy. Zgodnie z przekazanymi informacjami nadchodzący patch sprawi, że fani gry Indiana Jones i Wielki Krąg będą mogli łączyć dowolne z dziewięciu dostępnych języków mowy z dowolnym z czternastu języków tekstu. Opcja ta z pewnością ucieszy wielu graczy, którym nie przypadł do gustu rodzimy dubbing. Rocznicowy patch gry Indiana Jones i Wielki Krąg wprowadzi też kilka innych nowości. Deweloperzy ze studia MachineGames poświęcili również swój czas na wyeliminowanie kolejnych błędów i przygotowanie stosownych poprawek. Szczegółowy opis zawartości aktualizacji znajdziecie na oficjalnej stronie firmy Bethesda. Na koniec przypomnijmy, że gra Indiana Jones i Wielki Krąg dostępna jest obecnie PC oraz konsolach Xbox Series X/S i PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia MachineGames, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Indiana Jones i Wielki Krąg – lepiej, niż w kinie!

Mikołaj Ciesielski Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.