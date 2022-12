Indiana Jones – do zespołu dołączył kolejny utalentowany twórca

Indiana Jones to gra, na którą wszyscy czekamy, a jednocześnie ubolewamy z powodu braku konkretnych informacji na jej temat. Otrzymujemy wyłącznie ogólnikowe zajawki o tym, jak świetna to będzie produkcja. Niedawno Todd Howard mówił o tym, że przygody słynnego archeologa będą „unikalnym połączeniem gatunków” i „listem miłosnym” do marki oraz kultowej postaci. Gracze ciągle czekają jednak na wyłożone na tacy konkrety, ale wygląda na to, że nie otrzymamy ich zbyt szybko. Wiemy natomiast, że do zespołu pracującego nad grą dołączył Jens Andersson.

Wzmocnienie dla ekipy pracującej nad Indiana Jones

Jak donosi portal videogameschronicle.com, do ekipy MachineGames pracującej nad Indiana Jones dołączył współtwórca takich gier The Chronicles of Riddick i The Darkness. Co ciekawe, Jens Andersson już wcześniej dostał propozycję pracy nad grą opowiadającą o przygodach archeologa, ale projekt dość szybko został skasowany. Miało to miejsce w 2009 roku.



Oczekiwania względem gry Indiana Jones są ogromne, co z pewnością będzie ciążyło twórcom na barkach. Graczom nie pozostaje nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i czekać na więcej szczegółów. Mając na uwadze portfolio i dotychczasowe dokonania MachineGames wydaje się jednak, że marka jest w dobrych rękach.



Na koniec warto przypomnieć, że Bethesda oraz Machine Games nie ujawnili przybliżonej daty premiery oraz platform docelowych dla gry Indiana Jones. Wiele wskazuje jednak na to, że – podobnie jak inne nadchodzące tytułu z portfolio pierwszej z wymienionych firm – produkcja trafi wyłącznie na komputery osobiste oraz konsole Xbox, o czym już kilka miesięcy temu informowali branżowi insiderzy.