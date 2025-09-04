Imponujący zestaw LEGO z Gwiezdnych wojen. Ale cena zwala z nóg

Zestaw LEGO w cenie jednej z najwydaniejszych kart graficznych na rynku.

LEGO ogłosiło premierę zestawu, na który fani kosmicznej sagi czekali od lat. Nowa Gwiazda Śmierci w ramach serii Ultimate Collector Series liczy aż 9023 elementy, co czyni ją najbardziej rozbudowanym zestawem LEGO Star Wars, jaki kiedykolwiek trafił do sprzedaży. Projektanci zadbali, by konstrukcja oddawała charakter jednej z najbardziej rozpoznawalnych stacji bojowych w historii kina i zachęcała do odkrywania ukrytych szczegółów. LEGO Gwiezdne wojny – Gwiazda Śmierci za 4 300 zł Model powstał z myślą o fanach zarówno klasycznej trylogii, jak i kolekcjonerach szukających wyjątkowych wyzwań. Konstrukcja umożliwia odwzorowanie kluczowych scen z Nowej nadziei i Powrotu Jedi. W zestawie znalazły się między innymi sala tronowa Imperatora, zgniatarka śmieci, cela księżniczki Lei, sterownia promienia ściągającego oraz hangar dla imperialnego wahadłowca. Warstwowa budowa pozwala jednocześnie na dynamiczną zabawę i efektowną ekspozycję.

Zestaw został wyposażony w aż 38 minifigurek, które obejmują ikoniczne postacie. W pudełku znajdziemy między innymi Luke’a Skywalkera w kilku wersjach, Hana Solo, Leię Organę, Dartha Vadera oraz Imperatora Palpatine’a. Dołączono również droidy i nietypowy, humorystyczny akcent, szturmowca relaksującego się w jacuzzi, nawiązującego do kultowych gier LEGO. Jak podkreślają twórcy, nowa Gwiazda Śmierci daje możliwość nie tylko budowania, lecz także odtwarzania pamiętnych momentów z filmów. Chcieliśmy stworzyć zestaw, który pozwoli fanom wejść w sam środek galaktycznych wydarzeń i poczuć emocje towarzyszące ikonicznym scenom. Ta Gwiazda Śmierci to prawdziwa gratka dla kolekcjonerów i miłośników Star Wars – zaznacza zespół projektowy LEGO.

Premiera zestawu zaplanowana jest na 1 października 2025 roku w ramach wczesnego dostępu dla członków programu LEGO Insiders. Ogólna sprzedaż rozpocznie się trzy dni później. Cena detaliczna wyniesie 4 299,99 zł. Dla pierwszych nabywców przygotowano dodatkową atrakcję. Każdy, kto zakupi zestaw w dniach 1–7 października, otrzyma w prezencie ekskluzywny model TIE Fightera z imperialnym stojakiem hangarowym. Członkowie LEGO Insiders będą mogli skorzystać również z wyjątkowych bonusów. Najcenniejszym z nich jest limitowany plakat przedstawiający nową Gwiazdę Śmierci w skali kolekcjonerskiej. Druk w wymiarze ponad 80 na 60 centymetrów zostanie wydany w nakładzie jedynie pięciu tysięcy sztuk na całym świecie. Ten plakat to coś więcej niż gadżet. To artystyczny hołd dla jednego z najbardziej rozpoznawalnych symboli Gwiezdnych Wojen i niezapomniany dodatek do kolekcji – przekonuje przedstawiciel LEGO. Nowa Gwiazda Śmierci wpisuje się w tradycję zestawów UCS, które od lat cieszą się ogromnym uznaniem fanów. Tym razem LEGO postawiło jednak poprzeczkę wyjątkowo wysoko, oferując konstrukcję, która łączy imponującą skalę, filmową dokładność i ukryty humor, czyli element, bez którego trudno wyobrazić sobie markę LEGO.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.