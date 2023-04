Immortals of Aveum z oficjalną datą premiery? Twórcy zapraszają na prezentację

Wczoraj informowaliśmy o doniesieniach jednego z branżowych insiderów, które ujawniły dokładną datę premiery Immortals of Aveum. Okazuje się, że nie trzeba było długo czekać na reakcję ze strony twórców. Deweloperzy z Ascendant Studios zapowiedzieli bowiem, że wspomniana „przełomowa pierwszoosobowa strzelanka z magią” jeszcze w tym tygodniu doczeka się pełnoprawnej prezentacji.

Immortals of Aveum z pełnoprawną prezentacją. Ascendant Studios potwierdzi datę premiery gry?

Na oficjalnym profilu Ascendant Studios na portalu społecznościowym Twitter pojawił się wczoraj wpis, w którym poinformowano, że już w najbliższy czwartek – 13 kwietnia – o 18:00 czasu polskiego zainteresowani będą mieli okazję obejrzeć zwiastun prezentujący w pełni Immortals of Aveum.



Niewykluczone, że deweloperzy potwierdzą wówczas również datę premiery, która została ujawniona przez jednego z insiderów. W nadchodzącym zwiastunie z pewnością nie zabraknie natomiast fragmentów rozgrywki, które pozwolą sprawdzić, jak Immortals of Aveum prezentuje się w akcji. Zainteresowanym nie pozostaje więc nic innego, jak czekać na zapowiedziany materiał.



Przypomnijmy, że Immortals of Aveum powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Według nieoficjalnych informacji produkcja Ascendant Studios ma zadebiutować na rynku 20 lipca 2023 roku. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami gra będzie korzystać z silnika Unreal Engine 5 i zaoferuje „intensywną, filmową kampanię”.

