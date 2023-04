Immortals of Aveum zadebiutuje latem? Wyciekła data premiery nowego FPS-a od EA

Immortals of Aveum to „przełomowa pierwszoosobowa strzelanka z magią” skierowana do miłośników gier single-player, która została zapowiedziana podczas The Game Awards 2022. Od tamtego czasu nie otrzymaliśmy jednak żadnych nowych wieści związanych z produkcją Ascendant Studios. Niewykluczone jednak, że sytuacja ta ulegnie wkrótce zmianie. Jeden z branżowych insiderów ujawnił bowiem datę premiery tytułu, który ukaże się na rynku dzięki programowi EA Originals.

Immortals of Aveum z premierą w lipcu? Insider ujawnia termin debiutu strzelanki

Informacjami związanymi z premierą Immortals of Aveum podzielił się „billbil-kun”, który powinien być świetnie znany wszystkim łowcom okazji polującym na darmowe gry. Według popularnego insidera produkcja Ascendant Studios ma zadebiutować na rynku dokładnie 20 lipca 2023 roku. Niewykluczone więc, że Electronic Arts zaprosi wkrótce graczy na pełnoprawną prezentację produkcji.



Oczywiście zarówno amerykańska firma, jak i deweloperzy z Ascendant Studios nie odnieśli się do informacji przekazanych przez wspomnianego insidera. Graczom, którzy czekają na Immortals of Aveum, nie pozostaje więc na ten moment nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i wypatrywać oficjalnych informacji związanych z „przełomową pierwszoosobową strzelanką z magią”.



Na koniec warto dodać, że Immortals of Aveum powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Produkcja rozgrywa się w „oryginalnym, przepełnionym magią świecie fantasy, targanym konfliktami i stojącym na skraju zagłady”. Zgodnie z zapowiedziami gra ma zaoferować również „intensywną, filmową kampanię”, a całość powstaje na silniku Unreal Engine 5.

Wczytywanie ramki mediów.