Ilu? Przy scenariuszu filmu Minecraft pracował sztab twórców - jeden z nich to aktor

Film Minecraft osiągnął ogromny sukces kasowy, zarabiając oszałamiające 300 mln dolarów już w pierwszy weekend od premiery. Jednak mimo tak dobrego wyniku finansowego, film zbiera słabe recenzje od krytyków. Co ciekawe, w rzeczywistości, za jego powstaniem kryje się prawdziwa burza kreatywna – a konkretniej, ogromna liczba scenarzystów.

28 scenarzystów pisało Minecrafta. W tym Jason Momoa

Choć ostateczne napisy wymieniają sześciu autorów scenariusza, w rzeczywistości aż 28 osób próbowało swoich sił przy tworzeniu tego filmu. Ta liczba oszałamia tak, jak zawrotne wyniki finansowe filmu. To nie koniec – do grona twórców należy także Jason Momoa, który potwierdził, że napisał konkretną scenę do filmu, choć jego nazwisko nie figuruje na liście.