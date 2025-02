Ile zajmuje przejście Avowed? Dowiedzieliśmy się więcej o nowym RPG-u od Obsidian Entertainment

Osoby posiadające specjalną edycję Avowed mogą już sprawdzić najnowsze dzieło Obsidian Entertainment. Tytuł trafi do wszystkich graczy dopiero za kilka dni, a dokładnie 18 lutego. Poznaliśmy już pierwsze opinie recenzentów, które okazały się bardzo pozytywne, podobnie do ocen udostępnionych przez społeczność Steam.

Jak długie jest Avowed?

Avowed nie doczekało się wielkiej kampanii marketingowej, lecz kilka osób z zespołu pracującego nad projektem wypowiedziało się w przeszłości na jego temat. Do tej pory nie wiedzieliśmy jednej z najważniejszych kwestii, czyli czasu potrzebnego na zobaczenie całej zawartości tytułu. Dzięki pierwszym grającym osobom dowiedzieliśmy się, że ukończenie głównego wątku ma zająć około 20 godzin. Standardowe przejście gry z wykonywaniem misji pobocznych trwa od 40 do 50 godzin, a zrobienie wszystkiego, co zaoferowali twórcy ma zająć 60-70 godzin.