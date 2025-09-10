Ile miejsca zajmie Borderlands 4 na dysku? Znamy rozmiary plików na PC i konsolach

Niedawno szef Gearbox zaapelował do graczy, by mieli realistyczne oczekiwania w kwestii wydajności Borderlands 4. Teraz natomiast deweloperzy ujawnili rozmiary plików instalacyjnych oraz datę rozpoczęcia wstępnego pobierania. Wydaje się, że gracze nie będą musieli poświęcać zbyt wiele miejsca na swoich dyskach.
Borderlands 4 waży zaskakująco mało na konsolach. Na PC sytuacja wygląda inaczej
Zgodnie z doniesieniami PlayStation Game Size, Borderlands 4 zajmie 28,168 GB na konsoli PlayStation. Użytkownicy Xboxa będą musieli przygotować nieco więcej miejsca, gdyż ich wersja będzie ważyć około 29,5 GB. Na PC natomiast będzie to aż 65 GB.
Jeżeli gracze są już gotowi na instalację i posiadają odpowiednią ilość wolnego miejsca, dobra wiadomość jest taka, że wstępne pobieranie Borderlands 4 rozpoczyna się już 10 września.
Rozbij się na Kairosie jako jeden z czterech nowych łowców skarbców na tropie chwały i bogactwa. Posługuj się potężnymi umiejętnościami akcji, personalizuj swój ekwipunek dzięki złożonym drzewkom umiejętności i zdominuj wrogów, używając dynamicznych ruchów.
Wyzwól się spod jarzma Czasomistrza, bezwzględnego dyktatora, który góruje nad masami i kontroluje każdy ich ruch. Jego Porządkowi zagraża teraz katastrofa, a idealnie ułożony niegdyś świat stoi obecnie na krawędzi chaosu.
Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że Borderlands 4 zmierza na PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Premiera gry już 12 września 2025 roku.