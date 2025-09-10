Ile miejsca zajmie Borderlands 4 na dysku? Znamy rozmiary plików na PC i konsolach

Niedawno szef Gearbox zaapelował do graczy, by mieli realistyczne oczekiwania w kwestii wydajności Borderlands 4. Teraz natomiast deweloperzy ujawnili rozmiary plików instalacyjnych oraz datę rozpoczęcia wstępnego pobierania. Wydaje się, że gracze nie będą musieli poświęcać zbyt wiele miejsca na swoich dyskach.

Borderlands 4 waży zaskakująco mało na konsolach. Na PC sytuacja wygląda inaczej

Zgodnie z doniesieniami PlayStation Game Size, Borderlands 4 zajmie 28,168 GB na konsoli PlayStation. Użytkownicy Xboxa będą musieli przygotować nieco więcej miejsca, gdyż ich wersja będzie ważyć około 29,5 GB. Na PC natomiast będzie to aż 65 GB.