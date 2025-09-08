Borderlands 4 może być wyzwaniem dla starszych PC. Twórcy apelują o realistyczne oczekiwania

„Starszy sprzęt może nie zapewnić idealnie płynnej rozgrywki w przypadku najnowszych gier AAA”, mówi szef Gearbox.
Niedawno dowiedzieliśmy się, że Borderlands 4 ma być trudniejsze niż kiedykolwiek. Przed zbliżającą się wielkimi krokami premierą Randy Pitchford, dyrektor studia Gearbox, wystosował ważny apel do społeczności graczy komputerowych. Jego przesłanie dotyczyło konieczności zachowania realistycznych oczekiwań w kwestii wydajności najnowszej odsłony gry.
Szef Gearbox o wydajności Borderlands 4
Szef Gearbox podkreślił, że użytkownicy dysponujący starszym lub mniej wydajnym sprzętem PC mogą napotkać trudności w osiągnięciu płynnej rozgrywki. Randy Pitchford przyznał, że chociaż na premierę zaplanowano specjalną „łatkę dnia pierwszego”, która ma wprowadzić liczne poprawki i optymalizacje, nie należy oczekiwać od niej cudów. Wyjaśnił, że korzystając z komputera o specyfikacji poniżej minimalnej, gracze muszą liczyć się z tym, że gra może być „niegrywalna”.
Oczekiwanie wobec grania na komputerze poniżej minimalnych wymagań powinno być takie, że gra będzie niegrywalna. [...] To ogromny, odważny, nowy, płynny świat i przykro mi stwierdzić, że starszy sprzęt może nie zapewnić idealnie płynnej rozgrywki w przypadku najnowszych gier AAA – tak było zresztą od zawsze w historii PC.
Współpracując z inżynierami Gearbox oraz zespołem kontroli jakości wydawcy 2K, deweloperzy ustalili, że minimalne wymagania sprzętowe dla PC powinny pozwolić na osiągnięcie 60 klatek na sekundę przy średnich ustawieniach graficznych. Zaznaczono jednak, że wiele zależy od konfiguracji sprzętu, w tym dysku – HDD lub SSD. Mimo tych zastrzeżeń, Gearbox wyraża ogólną pewność co do wydajności i optymalizacji gry.
Tak, łatka premierowa zawiera kluczowe usprawnienia i optymalizacje. Chcę tylko, by wszyscy mieli realistyczne oczekiwania co do wydajności. To duża, otwarta gra AAA i słabszy czy starszy sprzęt może nie działać tak dobrze jak nowoczesne, mocniejsze PC.
GramTV przedstawia:
Na zakończenie przypomnijmy, że Borderlands 4 zmierza na PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Premiera gry planowana jest na 12 września 2025 roku.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!