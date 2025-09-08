Borderlands 4 może być wyzwaniem dla starszych PC. Twórcy apelują o realistyczne oczekiwania

Niedawno dowiedzieliśmy się, że Borderlands 4 ma być trudniejsze niż kiedykolwiek. Przed zbliżającą się wielkimi krokami premierą Randy Pitchford, dyrektor studia Gearbox, wystosował ważny apel do społeczności graczy komputerowych. Jego przesłanie dotyczyło konieczności zachowania realistycznych oczekiwań w kwestii wydajności najnowszej odsłony gry.

Szef Gearbox o wydajności Borderlands 4

Szef Gearbox podkreślił, że użytkownicy dysponujący starszym lub mniej wydajnym sprzętem PC mogą napotkać trudności w osiągnięciu płynnej rozgrywki. Randy Pitchford przyznał, że chociaż na premierę zaplanowano specjalną „łatkę dnia pierwszego”, która ma wprowadzić liczne poprawki i optymalizacje, nie należy oczekiwać od niej cudów. Wyjaśnił, że korzystając z komputera o specyfikacji poniżej minimalnej, gracze muszą liczyć się z tym, że gra może być „niegrywalna”.