Ile sezonów będzie liczyć Ród smoka? Twórcy hitu HBO nie chcą trzymać nas w niepewności

Showrunner serialu Ród smoka Ryan Condal potwierdził, że czwarty sezon spin-offu Gry o Tron będzie jednocześnie ostatnim. Decyzja rozwiewa wszelkie spekulacje fanów dotyczące przyszłości produkcji.
Ile sezonów będzie liczyć Ród smoka?
W niedawnym odcinku podcastu Escape Hatch Condal przyznał, że po zakończeniu pracy nad trzecim sezonem został mu już tylko „jeszcze jeden sezon”. Trwają już prace nad scenariuszem czwartej odsłony serialu. Premiera trzeciego sezonu zaplanowana jest na lato 2026 roku, natomiast czwarty sezon zobaczymy w 2028 roku.
