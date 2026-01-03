Zaloguj się lub Zarejestruj

Ile sezonów będzie liczyć Ród smoka? Twórcy hitu HBO nie chcą trzymać nas w niepewności

Jakub Piwoński
2026/01/03 15:30
Ten spin-off Gry o tron okazał się hitem. Ale w styczniu premiera kolejnej, pobocznej historii z tego świata.

Showrunner serialu Ród smoka Ryan Condal potwierdził, że czwarty sezon spin-offu Gry o Tron będzie jednocześnie ostatnim. Decyzja rozwiewa wszelkie spekulacje fanów dotyczące przyszłości produkcji.

Ród smoka
Ród smoka

Ile sezonów będzie liczyć Ród smoka?

W niedawnym odcinku podcastu Escape Hatch Condal przyznał, że po zakończeniu pracy nad trzecim sezonem został mu już tylko „jeszcze jeden sezon”. Trwają już prace nad scenariuszem czwartej odsłony serialu. Premiera trzeciego sezonu zaplanowana jest na lato 2026 roku, natomiast czwarty sezon zobaczymy w 2028 roku.

GramTV przedstawia:

HBO jednocześnie zapowiada nową, poboczną historię. Rycerz siedmiu królestw zadebiutuje już 18 stycznia 2026 roku i z pewnością dostanie też drugi sezon. Jak podkreśla Francesca Orsi, wiceprezes ds. programowania HBO, Ród smoka i Rycerz siedmiu królestw pokazują, jak rozległy i bogaty jest świat George’a R. R. Martina, a nadchodzące sezony dostarczą fanom niezapomnianych wrażeń i epickich bitew.

Ród smoka, oparty na książce Ogień i krew, rozgrywa się 200 lat przed wydarzeniami z Gry o tron i śledzi losy rodu Targaryenów. W trzecim sezonie do swoich ról wrócą Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint i Rhys Ifans. Ryan Condal współtworzył i produkuje serial wspólnie z George’em R.R. Martinem oraz zespołem producentów wykonawczych.

Źródło:https://bleedingcool.com/tv/house-of-the-dragon-showrunner-confirms-series-ending-with-season-4/

Jakub Piwoński

Jakub Piwoński




