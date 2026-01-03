Ile sezonów będzie liczyć Ród smoka? Twórcy hitu HBO nie chcą trzymać nas w niepewności

HBO jednocześnie zapowiada nową, poboczną historię. Rycerz siedmiu królestw zadebiutuje już 18 stycznia 2026 roku i z pewnością dostanie też drugi sezon. Jak podkreśla Francesca Orsi, wiceprezes ds. programowania HBO, Ród smoka i Rycerz siedmiu królestw pokazują, jak rozległy i bogaty jest świat George’a R. R. Martina, a nadchodzące sezony dostarczą fanom niezapomnianych wrażeń i epickich bitew.

Ród smoka, oparty na książce Ogień i krew, rozgrywa się 200 lat przed wydarzeniami z Gry o tron i śledzi losy rodu Targaryenów. W trzecim sezonie do swoich ról wrócą Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint i Rhys Ifans. Ryan Condal współtworzył i produkuje serial wspólnie z George’em R.R. Martinem oraz zespołem producentów wykonawczych.