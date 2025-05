Ikoniczne serie FPS świętują razem. Halo wita DOOM: The Dark Ages wyjątkową grafiką

Kilka dni temu na rynek trafił DOOM: The Dark Ages. Krytycy ciepło przyjęli tytuł , który może pochwalić się średnią ocen na poziomie 85/100 w serwisie Metacritic . Udanej premiery pogratulowali twórcom deweloperzy z 343 Industries.

DOOM: The Dark Ages to prequel uznanych przez krytyków tytułów DOOM (2016) oraz DOOM Eternal opowiadający niesamowitą filmową historię pochodzenia gniewu DOOM Slayera. W tej trzeciej odsłonie współczesnej serii DOOM gracze po raz kolejny wcielą się w krwawego DOOM Slayera i wezmą udział w nigdy dotąd niewidzianej mrocznej, złowieszczej średniowiecznej wojnie przeciwko Piekłu. – brzmi opis gry.

Deweloperzy udostępnili wspomnianą grafikę w mediach społecznościowych. Obraz ukazuje Master Chiefa w intensywnym starciu pośród ognia i demonów, w stylistyce bliskiej estetyce Dooma, opatrzony hasłem „The demons rise again”. Twórcy Halo pogratulowali również premiery DOOM: The Dark Ages.

Ostatnio zespół 343 Industries, znany z serii Halo, wyraził swój szacunek dla id Software i ich nowej gry Doom: The Dark Ages, publikując unikalną grafikę. Przedstawia ona Master Chiefa, kultowego bohatera Halo, w scenerii nawiązującej do piekielnych wymiarów Dooma.

Na koniec przypomnijmy jeszcze, że DOOM: The Dark Ages trafił na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Recenzja DOOM: The Dark Ages, czyli Ogniem i Mieczem.

