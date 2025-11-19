Zaloguj się lub Zarejestruj

Microsoft zamyka cykl Halo Infinite. Finałowa aktualizacja przynosi nowe mapy i sezon

Mikołaj Berlik
2025/11/19 20:00
0
0

Operation: Infinite domyka rózwój gry, oferując ponad 200 nieopublikowanych wcześniej przedmiotów.

Halo Infinite otrzymało finałową aktualizację zawartości. Operation: Infinite kończy rozwój gry, którą Microsoft zapowiadał jako „początek kolejnych dziesięciu lat Halo”. Produkcja przechodzi teraz w tryb utrzymania, a aktualizacji towarzyszy trailer podsumowujący wszystkie tryby PvP i kooperacyjne dodane od premiery.

Halo Infinite

Halo Infinite – co zawiera ostatni duży update gry

Największą nowością jest Operation Pass zawierający pięć nowych zestawów pancerzy, ponad 30 elementów personalizacji i dodatkowe nagrody. Kluczową rolę pełni jednak The Exchange – sklep wzbogacony o kosmetyki z poprzednich wydarzeń oraz aż 200 elementów, które wcześniej nigdy nie trafiły do gry. Aktualizacja wprowadza także nowy sezon rankingowy wraz z mapą Vacancy, a w trybie Quick Play debiutuje świąteczna mapa Yuletide, dostępna w Husky Raid i Super Husky Raid.

343 Industries podwoiło również tempo progresji. Career Rank XP oraz Spartan Pointy otrzymały 2x mnożniki, co ma ułatwić zdobywanie ostatnich nagród. To finalne wzmocnienie systemu przed pełnym przejściem Halo Infinite w fazę wsparcia technicznego.

GramTV przedstawia:

Zakończenie aktualizacji nie oznacza jednak końca serii. 343 Industries pracuje obecnie nad Halo: Campaign Evolved – remakiem klasycznej kampanii z 2001 roku. Tytuł powstaje na Unreal Engine 5, zachowując oryginalny kod bazowy. Produkcja zadebiutuje w 2026 roku na Xbox Series X/S, PC i PS5, choć bez trybu multiplayer. Rywalizacja ma powrócić dopiero w kolejnej, pełnoprawnej odsłonie Halo.

Źródło:https://gamingbolt.com/halo-infinites-final-content-update-is-now-live-as-new-trailer-outlines-every-infinite-moment

Tagi:

News
Halo
Halo Infinite
343 Industries
PC
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
aktualizacja
aktualizacja gry
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112