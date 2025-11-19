Microsoft zamyka cykl Halo Infinite. Finałowa aktualizacja przynosi nowe mapy i sezon

Halo Infinite otrzymało finałową aktualizację zawartości. Operation: Infinite kończy rozwój gry, którą Microsoft zapowiadał jako „początek kolejnych dziesięciu lat Halo”. Produkcja przechodzi teraz w tryb utrzymania, a aktualizacji towarzyszy trailer podsumowujący wszystkie tryby PvP i kooperacyjne dodane od premiery.

Halo Infinite – co zawiera ostatni du ży update gry

Największą nowością jest Operation Pass zawierający pięć nowych zestawów pancerzy, ponad 30 elementów personalizacji i dodatkowe nagrody. Kluczową rolę pełni jednak The Exchange – sklep wzbogacony o kosmetyki z poprzednich wydarzeń oraz aż 200 elementów, które wcześniej nigdy nie trafiły do gry. Aktualizacja wprowadza także nowy sezon rankingowy wraz z mapą Vacancy, a w trybie Quick Play debiutuje świąteczna mapa Yuletide, dostępna w Husky Raid i Super Husky Raid.