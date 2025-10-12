Ikoniczne science fiction powraca z nowym serialem. Pełny zwiastun ujawnia datę premiery

To nowy rozdział dla kultowej marki sci-fi.

Uniwersum Star Treka wkracza w kolejny etap rozwoju swojej marki. Podczas panelu na nowojorskim Comic Conie Paramount+ ujawnił, że długo oczekiwany serial Star Trek: Starfleet Academy zadebiutuje 15 stycznia 2026 roku. Informacje o premierze na początku przyszłego roku pojawiły się już wcześniej, a teraz platforma je potwierdziła. W dniu debiutu fani otrzymają dwa pierwsze odcinki, a kolejne będą ukazywać się w tygodniowych odstępach aż do 12 marca. Star Trek: Starfleet Academy – nowy zwiastun zdradza datę premiery oczekiwanego serialu Jedną z największych niespodzianek panelu była zapowiedź udziału Stephena Colberta, znanego przede wszystkim jako gospodarza The Late Show. Komik i satyryk użyczy głosu cyfrowemu dziekanowi Akademii, który w serialu będzie pełnił rolę wirtualnego opiekuna studentów, przekazując im bieżące informacje i ostrzeżenia. Włączenie Colberta ma wprowadzić do produkcji lekki humor, ale także nowoczesny technologiczny akcent, który podkreśli futurystyczny charakter świata.

Paramount+ zaprezentował również oficjalny zwiastun nowej serii, który zobaczycie poniżej oraz uruchomił platformę StarfleetAcademy.com. Dzięki niej fani mogą już teraz zapoznać się z fikcyjnym kampusem, programem nauczania, historią uczelni i jej kadrą. Interaktywna strona została zaprojektowana tak, by rozszerzyć doświadczenie fanów poza sam serial i zbudować spójny świat Akademii. Fabuła Starfleet Academy skupi się na grupie studentów, którzy przybywają na słynną uczelnię Gwiezdnej Floty z różnych zakątków Federacji. Wspólnie będą uczyć się odpowiedzialności, odwagi i współpracy, jednocześnie zmagając się z rywalizacją, rodzącymi się przyjaźniami i pierwszymi miłościami. Na horyzoncie pojawi się także nowe zagrożenie, które zmusi bohaterów do szybszego niż planowano wejścia w rolę prawdziwych oficerów. Serial ma być połączeniem dramatu obyczajowego, science fiction oraz klasycznej przygodowej formuły Star Treka.

W obsadzie znaleźli się Holly Hunter jako kanclerz uczelni, a także Sandro Rosta, Karim Diané, Kerrice Brooks, George Hawkins i Bella Shepard, którzy wcielą się w młodych kadetów. W serialu pojawią się również Zoë Steiner, Tig Notaro i Robert Picardo. W rolach gościnnych wystąpią Oded Fehr, Mary Wiseman, Gina Yashere oraz Paul Giamatti. Produkcja została już przedłużona na drugi sezon, co świadczy o dużym zaufaniu platformy do projektu. Za produkcję odpowiadają Alex Kurtzman i Noga Landau jako showrunnerzy, a wśród producentów wykonawczych znajdują się między innymi Gaia Violo, Aaron Baiers, Olatunde Osunsanmi, Jenny Lumet, Rod Roddenberry, Trevor Roth, Frank Siracusa i John Weber. Pierwszy odcinek napisała Gaia Violo, a wyreżyserował go Alex Kurtzman.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.