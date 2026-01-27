Nintendo Switch 2 w promocyjnej cenie. Dostępne też wydanie z Mario Kart World

Od premiery Nintendo Switch 2 minęło już ponad pół roku. Konsola powoli zyskuje więc coraz więcej ekskluzywnych tytułów, których nie ma na pierwszym “Pstryczku”.
Może to być zatem dobry moment, by zaopatrzyć się w drugiego Switcha. Oczywiście pod warunkiem, że ktoś już wcześniej go nie kupił.
10-procentowa obniżka cen Nintendo Switch 2
Szczególnie że w sklepie Empik Nintendo Switch 2 znajduje się obecnie na promocji. Samą konsolę w kolorze szarym i 256 GB przestrzeni dyskowej kupimy już za 1799 zł. Dla porównania normalna cena w omawianym sklepie to 1998,89 zł, co oznacza, że mamy w tym wypadku do czynienia z 10-procentową obniżką. Niemniej, jeżeli chcemy mieć od razu w co grać, jest też druga opcja.
W Empiku do kupienia jest także pakiet, w którym wylądowało wspomniane szare Nintendo Switch 2 256 GB. Do konsoli dołączono jednak również jedną z ekskluzywnych produkcji, tj. Mario Kart World. Przypomnijmy, że najnowsza odsłona wyścigów z udziałem postaci z uniwersum Super Mario doczekała się niedawno polskiej wersji językowej. Taki zestaw zgarniemy za 1969 zł, czyli około 10% taniej względem nominalnego 2189,89 zł.
Promocja trwa do 2 lutego lub do wyczerpania zapasów.
Samo Nintendo opisuje Mario Kart World w ten sposób:
Pędź po bezdrożach z Mario i przyjaciółmi! Pokonuj trasy w rozległym świecie, w którym wszystko jest ze sobą połączone. Ścigaj się po trawiastych równinach, tętniących życiem miastach, bezkresnych wodach, olbrzymich wulkanach... oraz wszystkim co jest pomiędzy. Wyłącznie na Nintendo Switch 2!
