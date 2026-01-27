Nintendo Switch 2 w promocyjnej cenie. Dostępne też wydanie z Mario Kart World

Od premiery Nintendo Switch 2 minęło już ponad pół roku. Konsola powoli zyskuje więc coraz więcej ekskluzywnych tytułów, których nie ma na pierwszym “Pstryczku”.

Może to być zatem dobry moment, by zaopatrzyć się w drugiego Switcha. Oczywiście pod warunkiem, że ktoś już wcześniej go nie kupił.

10-procentowa obniżka cen Nintendo Switch 2

Szczególnie że w sklepie Empik Nintendo Switch 2 znajduje się obecnie na promocji. Samą konsolę w kolorze szarym i 256 GB przestrzeni dyskowej kupimy już za 1799 zł. Dla porównania normalna cena w omawianym sklepie to 1998,89 zł, co oznacza, że mamy w tym wypadku do czynienia z 10-procentową obniżką. Niemniej, jeżeli chcemy mieć od razu w co grać, jest też druga opcja.