Druga odsłona słynnego cyklu Nintendo wyląduje na Switchu?

Co jakiś czas Nintendo powiększa bibliotekę gier, które możemy ograć na Switchu w ramach abonamentu Switch Online. I najprawdopodobniej zaraz ponownie dojdzie do takiego powiększenia.

Niemniej informacja na ten temat bynajmniej nie wyszła od samej japońskiej firmy. Parę z ust puścił za to Walmart, który najprawdopodobniej zbyt wcześnie wrzucił do sieci nowe materiały promocyjne. Metroid Prime 2 pojawi się na Switchu, ale nie jako remaster? Materiały te dotyczą kolekcji Nintendo Classics, dostępnej w ramach abonamentu Switch Online + Expansion Pack. W oczy rzuca się jednak, iż poza grami, które już z tej biblioteki znamy, pojawiły się też dwie pozycje wcześniej nieobecne i jeszcze przez Nintendo nie ogłoszone. Jedna z nich to zresztą przedstawiciel słynnego cyklu japońskiej firmy, którego przedstawiciele byli zawsze wysoko oceniani.

Konkretnie mowa tutaj o Metroid Prime 2: Echoes. To produkcja, która w 2004 roku została wydana na GameCube’a, a pięć lat później otrzymała również wersję na Wii. Jednocześnie jest to druga najwyżej oceniana odsłona wszystkich trójwymiarowych Metroidów, której średnia not wynosi aż 92 na 100. Nic więc dziwnego, że wielu graczy liczyło, iż podobnie jak pierwsza część, tak i część druga doczeka się remastera na Nintendo Switch.

I chociaż najwyraźniej w 2: Echoes faktycznie na Switchu zagramy, to nie w ramach zremasterowanej wersji, a zwykłego portu. Ten otrzymać ma również Pikmin 2, co jest o tyle ciekawe, że akurat ta produkcja w 2023 roku otrzymała remaster wydany na Nintendo Switch. Ale najwyraźniej nie powstrzymało to Nintendo przed przeportowaniem również oryginalnej edycji z GameCube’a. Zarówno Metroid Prime 2: Echoes, jak i Pikmin 2, w razie potwierdzenia omawianego wycieku, stałyby się częścią biblioteki Nintendo Classics GameCube, która dostępna jest od ubiegłego roku. Już teraz jej częścią jest osiem produkcji z dawnych lat. Niedługo do tego grona dołączyć mają również Super Mario Sunshine, Pokémon Colosseum oraz Pokémon XD: Gale of Darkness.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

