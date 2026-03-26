IEM Kraków 2027 oficjalnie. TAURON Arena znów wypełni się fanami CS-a

W tym roku Intel Extreme Masters w Polsce po raz pierwszy nie odbyło się w Katowicach. Zamiast tego organizatorzy wybrali Kraków.
Jeżeli ktoś liczył, że to tylko jednorazowy wyskok i już w przyszłym roku IEM wróci do Spodka, mamy złe informacje. Nic z tego.
Oficjalnie zapowiedziano IEM Kraków 2027
Oficjalnie potwierdzono, że na początku przyszłego roku odbędzie się IEM Kraków 2027. Impreza potrwa od 27 stycznia do 7 lutego, czyli ponad tydzień, a jej decydujący etap rozegra się przed zgromadzoną w TAURON Arenie publiką, która zobaczy w akcji najlepszych zawodników Counter-Strike’a 2 na świecie. Jednocześnie zawody w Krakowie będą pierwszą okazją, by przekonać się, jak wypadną wprowadzone przez ESL zmiany. To na przyszłorocznym polskim IEM-ie po raz pierwszy w play-offach zagra 8 drużyn, a nie jak dotychczas 6. Dodatkowo organizatorzy zastrzegli sobie prawo do przyznania aż 4 zaproszeń do pierwszego etapu w ramach tzw. dzikiej karty, co oznacza, iż będą one niezależne od Rankingu Valve.
IEM Kraków po raz pierwszy odbyło się w tym roku. Było to zerwanie z wieloletnią tradycją, w ramach której Intel Extreme Masters obywało się w Polsce, a mistrzowie wznosili puchar w legendarnym dla esportowych fanów Spodku. Jak wypadła debiutancka edycja w TAURON Arenie? Cóż, niedociągnięć było sporo, o czym możecie przeczytać w naszej relacji z tamtego turnieju. Mistrzowski tytuł zgarnął wówczas Team Vitality, co nie było żadnym zaskoczeniem. Wszak mowa o drużynie, która wygrała również obie zorganizowane w 2025 roku imprezy o randze mistrzostw świata w CS2.
W przeszłości, jeszcze w czasach IEM Katowice, organizowany w Polsce turniej gościł wiele różnych gier – poza Counter-Strike’em były to też League of Legends, Dota 2, StarCraft 2 czy też Quake. Na ten moment wydaje się, jednak, że tak jak w 2026 roku, tak i w roku 2027 to CS2 będzie jedynym uwzględnionym tytułem. Stawką będzie łączna pula nagród w wysokości 1 miliona dolarów.
