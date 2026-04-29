Cache w Counter-Strike’u 2. Legendarna mapa znów jest w grze

W środowy poranek graczy przywitała nowa aktualizacja gry Counter-Strike 2. A wraz z nią?
Cache już w Counter-Strike’u 2
A wraz z nią zapowiadany powrót mapy Cache. Arena ta debiutowała jeszcze w 2011 roku w czasach Counter-Strike’a: Source. Wtedy jednak była jedynie mapą customową i dopiero po czasie zawitała do Counter-Strike’a: Global Offensive, stając się częścią oficjalnej puli turniejowej. Dzięki temu wykorzystano ją na 12 kolejnych Majorach, czyli turniejach o mistrzostwo świata. Niemniej w 2019 roku Cache usunięto z rzeczonej puli, wrzucając w jego miejsce Vertigo. Od tego czasu arena przeszła m.in. gruntowny rework, ale ani w CS:GO, ani potem już w CS2 Valve nie zdecydowało się ponownie z niej skorzystać. Ba, dotychczas w Counter-Strike’u 2 nie było jej w ogóle.
