Cache w Counter-Strike’u 2. Legendarna mapa znów jest w grze

Maciej Petryszyn
2026/04/29 15:45
Wcześniejsze zapowiedzi Valve spełniły się dość szybko. Legendarna mapa powraca do Counter-Strike’a.

W środowy poranek graczy przywitała nowa aktualizacja gry Counter-Strike 2. A wraz z nią?

Cache w Counter-Strike 2
A wraz z nią zapowiadany powrót mapy Cache. Arena ta debiutowała jeszcze w 2011 roku w czasach Counter-Strike’a: Source. Wtedy jednak była jedynie mapą customową i dopiero po czasie zawitała do Counter-Strike’a: Global Offensive, stając się częścią oficjalnej puli turniejowej. Dzięki temu wykorzystano ją na 12 kolejnych Majorach, czyli turniejach o mistrzostwo świata. Niemniej w 2019 roku Cache usunięto z rzeczonej puli, wrzucając w jego miejsce Vertigo. Od tego czasu arena przeszła m.in. gruntowny rework, ale ani w CS:GO, ani potem już w CS2 Valve nie zdecydowało się ponownie z niej skorzystać. Ba, dotychczas w Counter-Strike’u 2 nie było jej w ogóle.

Ale to już przeszłość. Środowa aktualizacja dodała Cache’a do CS2. Mapa ulokowana na terenie czarnobylskiej elektrowni atomowej, jest już dostępna do zabawy, ale z pewnymi ograniczeniami. Używać jej możemy w trybach uproszczonym, deathmatch, odbijanie oraz turniejowym. W tym ostatnim jednak jest ona jedynie częścią grupy rezerwowej, co oznacza, że nie zobaczymy jej w trybie Premier. Aczkolwiek samo Valve przyznało, iż obecny stan jest stanem “na razie”, można więc spodziewać się, że prędzej niż później mapa wróci na esportowe turnieje. Co ucieszy weteranów, poza lepszymi teksturami i modelami pole bitwy pozostało wierne wersji z CS:GO, usuwając kilka elementów dodanych podczas późniejszych reworków.

Najnowsza aktualizacja do Counter-Strike’a 2 wprowadziła też kilka innych zmian. Na mapie Dust2 ma midzie pojawił się np. zmieniony xbox, który przedwcześnie udostępniono już kilka tygodni temu, ale tylko po to, by po kilku godzinach usunąć go z gry. Drobnych poprawek doczekał się również nowy system animacji Animgraph 2, dzięki któremu CS2 zaczęło bardziej przypominać CS:GO.

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

