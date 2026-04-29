Cache w Counter-Strike’u 2. Legendarna mapa znów jest w grze

Ale to już przeszłość. Środowa aktualizacja dodała Cache’a do CS2. Mapa ulokowana na terenie czarnobylskiej elektrowni atomowej, jest już dostępna do zabawy, ale z pewnymi ograniczeniami. Używać jej możemy w trybach uproszczonym, deathmatch, odbijanie oraz turniejowym. W tym ostatnim jednak jest ona jedynie częścią grupy rezerwowej, co oznacza, że nie zobaczymy jej w trybie Premier. Aczkolwiek samo Valve przyznało, iż obecny stan jest stanem “na razie”, można więc spodziewać się, że prędzej niż później mapa wróci na esportowe turnieje. Co ucieszy weteranów, poza lepszymi teksturami i modelami pole bitwy pozostało wierne wersji z CS:GO, usuwając kilka elementów dodanych podczas późniejszych reworków.

Najnowsza aktualizacja do Counter-Strike’a 2 wprowadziła też kilka innych zmian. Na mapie Dust2 ma midzie pojawił się np. zmieniony xbox, który przedwcześnie udostępniono już kilka tygodni temu, ale tylko po to, by po kilku godzinach usunąć go z gry. Drobnych poprawek doczekał się również nowy system animacji Animgraph 2, dzięki któremu CS2 zaczęło bardziej przypominać CS:GO.