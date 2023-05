Idris Elba w pierwszym zwiastunie serialu Hijack od Apple TV+

Idris Elba wciela się w rolę Sama Nelsona, doświadczonego negocjatora, którego zadaniem jest uratowanie dziesiątek pasażerów uwięzionych w porwanym samolocie. Chociaż brakuje informacji o tym, co motywuje terrorystów do uprowadzenia samolotu z Elbą na pokładzie, to wiadomo, że lot ma potrwać siedem godzin i dlatego twórcy serialu postanowili przekształcić go w siedmioodcinkowy miniserial czasu rzeczywistego. Format ten znakomicie sprawdził się w kilku porywających thrillerach akcji, a najbardziej docenionym z nich były 24 godziny. Serial ten został obsypany nagrodami, a konwencją zainteresowało się wielu twórców.